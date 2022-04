Manager Quartararo voert de druk op: "We kijken rond"

Quartararo’s contract bij Yamaha loopt aan het eind van dit seizoen af. De Fransman werd in zijn eerste jaar als opvolger van Valentino Rossi weliswaar wereldkampioen, maar van de euforie was na de wintertesten niet veel meer over. De Japanse fabrikant is niet echt opgeschoten met de ontwikkeling van de M1 en dat werd tijdens het voorseizoen pijnlijk duidelijk. Ook in de races is Quartararo nog niet echt prominent aanwezig geweest. Twee moeilijke races in Qatar en Argentinië werden afgewisseld met een veelbelovend podium in Indonesië. Desondanks zit er veel twijfel in de Fransman, die overweegt zijn geluk elders te beproeven.

Waar dat moet gebeuren valt nog niet te zeggen, maar de coureur is onder meer in verband gebracht met een overstap naar Honda. Quartararo zelf heeft nog niets losgelaten over zijn toekomst. Manager Eric Mahé heeft bevestigd dat hij namens zijn coureur inderdaad gesprekken voert met andere fabrikanten. “We bekijken al onze mogelijkheden”, zegt Mahé in gesprek met MotoGP.com. “We moeten weten waar Fabio de beste resultaten kan halen en wat dat betreft hebben we geluk. Jaren geleden moest zo’n beslissing al een jaar van tevoren genomen worden. Op dit moment hebben wij geen haast, de situatie is goed. Er liggen nog maar een paar rijders vast voor 2023 en ik kan me voorstellen dat ze ook bij Yamaha nog geen haast hebben. We bekijken onze mogelijkheden en dan zullen we zien wat er gaat gebeuren.”

Mahé wil niet zeggen met welke fabrikanten hij om tafel zit, maar stelt wel: “Het gaat niet om de aanbiedingen, we voeren gesprekken. We kijken naar het beste voor Fabio. We hebben natuurlijk veel respect voor Yamaha, maar om bepaalde redenen waar ik verder niet over kan praten moeten we ook nadenken over onze toekomst.”

Quartararo verklaarde donderdag voor de Amerikaanse Grand Prix nog geen tijdstip te hebben om zijn toekomst vast te leggen. Quartararo’s teamgenoot Franco Morbidelli heeft een doorlopend contract tot het eind van 2023, Ducati heeft Francesco Bagnaia vorige maand ook voor de langere tijd vastgelegd. Daarnaast hebben Brad Binder en Marc Marquez een doorlopend contract.