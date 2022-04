Is dit de echte Alex Rins? "Hier heb ik hard voor gewerkt"

Rins versloeg Jack Miller in de slotfase van de Amerikaanse Grand Prix en sleepte daarmee ook het 500ste podium van Suzuki in de wacht. Waar Rins de afgelopen jaren vaak steken liet vallen op beslissende momenten, lijkt het alsof er dit seizoen een andere coureur staat. In Argentinië scoorde hij ook al een podium waardoor hij nu op de tweede plek staat in het MotoGP-klassement. Hij is naast racewinnaar Enea Bastianini de enige MotoGP-coureur die dit seizoen al twee podiums gescoord heeft. Volgens Rins is dat vooral te wijten aan de progressie die hij en zijn team de afgelopen maanden geboekt hebben.

Gevraagd of de echte Alex Rins nu is opgestaan, zegt hij: “Zeker weten. Ik denk dat we heel goed werken in de box, maar ook daarbuiten. Ik heb deze winter hard gewerkt in de gym, maar ook op mentaal vlak. Volgens mij is de consistentie in de resultaten daar aan te danken. We hebben natuurlijk nog heel veel races voor de boeg, maar dit is een goed begin. Ik denk dat we in Argentinië en Texas goed gewerkt hebben, het hele weekend waren we goed bezig. Hopelijk kunnen we op deze manier doorgaan.”

Bastianini niet te pakken

De Grand Prix van Amerika begon zondag met een trein van vijf Ducati’s aan de kop. Rins vond al snel een scheurtje in het Ducati-bastion. De Suzuki-rijder rekende in eerste instantie af met Francesco Bagnaia en wist vanaf dat moment het tempo steeds verder op te voeren. Miller nam hij tenslotte in de voorlaatste bocht van de race te grazen. “Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik het podium nog zou halen. Normaal gesproken pak ik in de eerste ronden wel wat plekken, maar dat lukte nu niet”, gaat Rins verder. “Ik heb de voorband echt moeten pushen, ik remde gigantisch hard om andere rijders in te halen. Enea was heel snel. Ik zat achter hem en probeerde hem te pakken, maar hij was volgens mij bezig met het sparen van zijn banden. Ineens voerde hij het tempo op en het was lastig om hem bij te benen. Ik was kansloos tegen hem, dus heb mijn eigen race gereden om Jack nog in te halen. Dat was niet eenvoudig, Jack is zo moeilijk in te halen. Hij remt zo verschrikkelijk hard. Maar ik heb alles gegeven en heb een podium kunnen halen. Dat was heel goed voor ons en dit was het 500ste podium van Suzuki.”