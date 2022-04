Fabio Quartararo is met afstand de sterkste Yamaha-rijder op de MotoGP-grid, maar kwam er dit weekend op het Circuit of the Americas niet aan te pas. Hij kwalificeerde zich achter vijf Ducati's als zesde en kon in de race geen vuist maken tegen het tempo van de Italiaanse krachtpatser. Ook moest hij de Suzuki's van Alex Rins en Joan Mir voor zich dulden. Ten slotte werkte hij een fraai duel af met Marc Marquez, maar ook in de Honda-coureur moest Quartararo zijn meerdere erkennen. Wat resteerde was de zevende plaats. Daarmee staat Quartararo nu zeventien punten achter WK-leider Enea Bastianini, die zondag zijn tweede overwinning scoorde.

Gevraagd of hij dit seizoen nog voor het kampioenschap kan meedoen, reageert Quartararo. “Om eerlijk te zijn kunnen we op dit soort circuits niet voor het podium vechten. We gaan nu terug naar Europa met – hopelijk voor ons – betere circuits. Daar kunnen we hopelijk wel voor het kampioenschap vechten. Dan de vraag of de motor klaar is? Ik heb daar een mening over, maar ik zal altijd honderd procent geven. Ook voor de zesde of zevende plek wil ik alles doen." Gevraagd naar zijn mening over de Yamaha, onthoudt Quartararo zich van commentaar: "Dat houd ik voor mezelf."

Quartararo had net als in Argentinië in de beginfase moeite met een gebrek aan grip, maar was later in de race wel competitief. "Aan het begin hadden we hetzelfde probleem als in Argentinië, maar het was minder ernstig. We hadden in de eerste fase minder grip", voegt hij toe. "Ik denk dat ik het aardig onder controle had, ik kon goed verdedigen. De verschillen waren klein, maar op het rechte stuk verloren wel veel. Ik denk dat we een goede race reden. Ik heb, ook al was het voor de zesde plaats, genoten van de duels. Het gevecht met Marc was prachtig. Zelfs nu we worstelen heb ik veel geleerd van deze race, meer dan van de races die ik gewonnen heb. Dat stemt me tevreden, zelfs met minder vermogen kan ik tot op de limiet gaan. Als ik eenmaal vermogen heb, kunnen we echt scoren."

De komende twee races vinden plaats in Portimao en Jerez, circuits waarop Quartararo vorig seizoen sterk was. "Portimao is goed, maar niet optimaal", zegt Quartararo. "Het hangt af van de omstandigheden. Als je op de eerste plek start en je het tempo kunt bepalen, is het geweldig, maar ik heb er ook klem gezeten achter de Ducati's en dat was niet geweldig. Het devies is om in de top-drie te starten, dan kun je daar goed scoren. Portimao is fiftyfifty, maar Jerez is zeker een goed circuit voor ons."