Wat er bij de start in Amerika mis ging voor Marc Marquez

Terwijl alle motoren na het doven van de lichten vooruit schoten, sputterde de RC213V van Marc Marquez behoorlijk. Bij het ingaan van de eerste bocht reed hij op de laatste plek en moest hij beginnen aan een inhaalrace. Op een gegeven moment leek het erop dat Marquez zelfs nog kon winnen, maar uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de zesde plaats. Enea Bastianini zegevierde voor de tweede keer dit seizoen. Na afloop kwam Marquez met een verklaring voor zijn problemen. Hij meent zelfs dat hij nog voor de overwinning had kunnen vechten, mocht de start niet zo beroerd geweest zijn.

“Ik houd er niet van om te zeggen dat ik had kunnen winnen zonder het probleem, maar ik had zeker de snelheid om te winnen of er in ieder geval voor te vechten”, zegt Marquez. “Het podium behoorde zeker tot de mogelijkheden. We hadden een technisch probleem op de grid, Honda onderzoekt wat het was. Ik zag op de grid een rare melding op het dashboard en de motor liep tot de eerste bocht voor geen meter. Nadat het holeshotapparaat aan de voorkant uitgeschakeld was, ging het beter. Toen werkte de motor weer naar behoren. Het was een goede race, maar als je van zover moet komen is er geen tijd meer om te treuzelen. Dan moet je alles geven en dat heb ik gedaan.”

Desgevraagd ging Marquez dieper in op de problemen die hem op de grid troffen: "Ik probeerde ondanks de melding op het dashboard gewoon te starten, maar de motor deed heel raar. Ik dacht dat er iets mis ging. Van de start tot de eerste bocht voelde het alsof de motor op de pit limiter zat. Maar dat checkte ik en was niet het geval. Na de eerste bocht was het prima. Het alarm bleef de hele race op m'n dashboard staan, maar de motor werkte min of meer goed. Het was niet perfect, er was nog steeds iets mis. Honda zoekt het nu uit, ze weten min of meer wat het geweest is."

Tevreden over eerste weekend

Voor die inspanning betaalde Marquez in de laatste ronden een prijs. “Met nog vijf of zes ronden te gaan gaf mijn lichaam een duidelijk signaal dat het genoeg was. Ik ben gewoon naar de finish gereden en heb de punten voor de zesde plaats gepakt, het belangrijkste is dat ik beter gepresteerd heb dan gedacht.” Marquez kijkt terug op een solide weekend. “Ik heb op de juiste momenten risico genomen, heb genoeg gedaan toen het nodig was met een paar snelle ronden. Het was het weekend dat ik graag wilde, dat is gelukt. Het is jammer van het technische probleem bij de start. Het belangrijkste is dat we goed gereageerd hebben, ik reed laatste en ben nog tot Fabio Quartararo gekomen. Ik heb met hem gevochten. Ik heb er vertrouwen van gekregen en dat is waar ik naar zocht.”

De Spanjaard denkt dat Honda aan de slag moet met de RC213V. “We hebben het zwakke punt gevonden en Honda moet werken om er iets aan te doen voor de volgende races.”