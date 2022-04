MotoGP tijdschema: De tijden voor de Grand Prix van Portugal

Het Autodromo Internacional do Algarve is dit weekend voor de vierde keer in krap twee jaar gastheer van een MotoGP-wedstrijd. Het circuit was een tijd lang reserve, tot de uitbraak van het coronavirus het onmogelijk maakte om naar verre oorden te reizen. Portimao opende haar deuren voor de MotoGP én de Formule 1. Nu heeft Dorna Sports het circuit ook dit jaar weer opgenomen op de kalender. Tot nu toe kende de wedstrijd drie verschillende winnaars met thuisrijder Miguel Oliveira in 2020 en met Fabio Quartararo en Francesco Bagnaia in beide races van 2021. Zij hebben dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en kennen tot nu toe allemaal een wisselvallig seizoen. Het zou om die reden een mooie boost kunnen zijn aan het begin van het Europese seizoen, maar de kans is ook zeer groot dat er toch weer een andere winnaar komt. Enea Bastianini is nog altijd WK-leider nadat hij in Amerika zijn tweede overwinning van dit seizoen greep.

Starttijd voor de MotoGP Grand Prix van Portugal

Met de terugkeer van de MotoGP in Europa vinden de sessies ook weer op de vertrouwde tijden plaats, al houdt Dorna Sports wel rekening met de Formule 1-sessies in Italië. De MotoGP is daarom ook zondag weer de tweede race op het programma met de start om 14.00 uur. Deze keer opent Moto3 om 12.20 uur. De Moto2-race met Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder begint om 15.30 uur.

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Portugal begint zaterdagmiddag om 15.10 uur en is afgelopen om 15.50 uur. Voorafgaand aan de kwalificatie vindt de vierde vrije training plaats om 14.30 uur. De ochtendsessie op zaterdag begint om 10.55 uur. Op vrijdag begint de eerste training ook rond die tijd met de start van de tweede training om 15.10 uur.

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 22 april Moto3 Vrije training 1 10.00u-10.40u MotoGP Vrije training 1 10.55u-11.40u Moto2 Vrije training 1 11.55u-12.35u Moto3 Vrije training 2 14.15u-14.55u MotoGP Vrije training 2 15.10u-15.55u Moto2 Vrije training 2 16.10u-16.50u Zaterdag 23 april Moto3 Vrije training 3 10.00u-10.40u MotoGP Vrije training 3 10.55u-11.40u Moto2 Vrije training 3 11.55u-12.35u Moto3 Kwalificatie 13.35u-14.15u MotoGP Vrije training 4 14.30u-15.00u MotoGP Q1 15.10u-15.25u MotoGP Q2 15.35u-15.50u Moto2 Kwalificatie 16.10u-16.50u Zondag 24 april Moto3 Warm-up 10.20u-10.30u MotoGP Warm-up 10.40u-11.00u Moto2 Warm-up 11.10u-11.20u Moto3 Race 12.20u MotoGP Race 14.00u Moto2 Race 15.30u