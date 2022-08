Ramon Forcada neemt samen met Dovizioso afscheid van MotoGP

Yamaha-rijder Andrea Dovizioso neemt na de Grand Prix van Misano afscheid van de MotoGP. Hij wordt in de laatste zes races van het jaar vervangen door Cal Crutchlow. Met het vertrek van Dovizioso komt er ook een einde aan het MotoGP-tijdperk van zijn engineer Ramon Forcada. Motorsport.com heeft vernomen dat Yamaha ervoor heeft gekozen om Silvano Galbusera aan de zijde van Crutchlow te posteren. Galbusera was tussen 2014 en 2019 de technisch manager van Valentino Rossi, waarna hij overstapte naar het Yamaha-testteam. Daar werkte hij al nauw samen met Crutchlow.

Voor Forcada komt er zo een eind aan een jarenlange loopbaan in de MotoGP. Hij is een van de meest gewaardeerde en succesvolle engineers in de sport. De man uit Moya was meer dan drie decennia actief in de sport en heeft meer dan 500 Grands Prix achter zijn naam staan. In die periode werkte Forcada samen met veertien verschillende rijders en won vier wereldtitels: driemaal met Jorge Lorenzo en eenmaal met JJ Cobas in de 125cc.