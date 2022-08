Afgelopen week maakte de MotoGP bekend volgend jaar in elk raceweekend sprintraces te introduceren. Op zaterdag wordt er een race van de halve afstand van de hoofdrace gereden, en beide evenementen staan los van elkaar. In de Formule 1 wordt sinds vorig seizoen ook met sprintraces geëxperimenteerd, maar daar heeft de sprint de functie van een kwalificatie. De winnaar van de sprintrace start in de F1 een dag later op pole-position. Bij de MotoGP-coureurs zijn er wisselende reacties. Marc Marquez vertelde Motorsport.com dat het idee de serie spectaculairder maakt, terwijl regerend wereldkampioen Fabio Quartararo het 'heel dom' noemt.

Alpine F1-coureur Fernando Alonso vertelde eerder de sprintrace een mooie toevoeging te vinden voor de MotoGP. Max Verstappen, die sowieso al geen fan is van sprints in de Formule 1, is bepaald geen voorstander. “Ik zal er niet van genieten, ik vind het gewoon niet leuk”, vertelt de regerend wereldkampioen F1. “Ik denk dat het gevoel op zondag speciaal moet zijn. Dat is het enige moment waarop je racet. Zo ben ik ook opgegroeid, zondag is de racedag. Ik denk dat de sprintraces die wij hebben gehad niet veel hebben veranderd qua resultaten. Bijna iedereen start op dezelfde band en je finisht op dezelfde plek, omdat je bang bent voor een crash waardoor je een dag later dan als laatste moet starten. Daar zijn de meeste punten te verdelen. Iedereen denkt: ‘Oké, laten we de sprint gewoon zonder problemen uitrijden’. En dat is niet wat je wil.”

Russell vindt MotoGP dapper

Motorsport.com vroeg Mercedes-coureur George Russell deze week om zijn mening, waarop hij aangaf het “dapper” te vinden van de MotoGP om het in te voeren zonder het eerst uit te testen. “Wij hebben geluk gehad dat we het in de Formule 1 wat tijd hebben gekregen om het te proberen en te kijken of het werkt. MotoGP en Formule 1 zijn twee totaal verschillende werelden. Natuurlijk heb je met twee wielen meer kans om fouten te maken, te vallen en jezelf te blesseren, terwijl wij iets meer marge hebben.”

Russell denkt dat de Formule 1 haar mateloos grote populariteit te danken heeft aan het vooruitstrevende handelen van de bazen. “Het is dapper, maar als je wereldwijd kijkt naar waar de F1 naar toe gaat, zitten we momenteel in een fantastisch tijdperk en moeten we dankbaar zijn met hoe de F1 het doet. Het is exceptioneel om de groei en de spanning rond de sport te zien, waar terwijl andere sporten blijven steken of wegzakken. Het is een speciale tijd om er te zijn en hopelijk kan het de komende tien jaar blijven groeien.”