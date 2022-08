MotoGP onthult plannen voor sprintraces in 2023

Motorsport.com kon vrijdag al onthullen dat de MotoGP vanaf volgend seizoen een sprintrace aan het weekendformat gaat toevoegen. Bij een persmoment op zaterdagochtend gaven Dorna Sports-baas Carmelo Ezpeleta, FIM-president Jorge Viegas en IRTA-president Hervé Poncharal meer details over het vernieuwde weekendformat. “Het is altijd ons idee geweest om deze sport te verbeteren”, zegt Dorna-baas Ezpeleta. “De veiligheid, maar ook de show. Nu hebben we iets bedacht waarmee we de sport in onze ogen gaan verbeteren. Het gaat om een aanpassing van het weekendschema. We hebben dit eerder met de teams en de fabrikanten besproken, gisteren hebben we ook de rijders ingelicht over dit idee.”

FIM-president Viegas vult aan: “We zullen vanaf volgend seizoen in elke Grand Prix een sprintrace toevoegen aan het raceweekend. Na de coronacrisis hebben we gezien dat het kampioenschap meer zichtbaarheid moet krijgen. We hebben meer publiek nodig, we moeten een beter programma aanbieden en de zaterdag aantrekkelijker maken. We werken nog aan wat details, maar in grote lijnen hebben we het format voor de sprintraces rond.” Het grootste verschil met de sprintraces in de Formule 1 en het WK Superbikes is dat de sprintrace niet bepalend is voor de startgrid op zondag: "De kwalificatie blijft op dat vlak bepalend voor de startvolgorde van de race", zegt Viegas. De sprintrace zal de helft van een Grand Prix duren en rijders verdienen ook halve punten tijdens de race op zaterdag.

Hoewel de details nog uitgewerkt moeten worden, komt de warm-up en een van de trainingen waarschijnlijk te vervallen. Het betekent ook dat het aantal motorblokken per seizoen en de banden gelijk zullen blijven. IRTA-baas Poncharal, teambaas van Tech3 KTM, zegt: "We willen de rijders niet meer onder druk zetten. Het is niet onze bedoeling om ze meer te belasten, ze hoeven in feite ook niet meer te doen. Het is alleen onze bedoeling om de sport aantrekkelijker te maken."

Vrijdag reageerden de diverse MotoGP-rijders ontzet op het idee van de organisatie. Zij moesten via de media van de plannen vernemen en hadden hun vraagtekens bij de wijze waarop het format gaat veranderen. MotoGP-wereldkampioen Fabio Quartararo was een van de rijders die behoorlijk uitgesproken was. Hij noemde het een “heel stom” idee. Ezpeleta verdedigde de gebrekkige communicatie richting de rijders door te zeggen dat het de verantwoordelijkheid van de teams is om de rijders te informeren. "Het is niet onze taak om de rijders op de hoogte te brengen, dat is de verantwoordelijkheid van hun werkgevers."

Het nieuwe MotoGP-weekendformat voor 2023

Vrijdag: Twee vrije trainingen (duur nog te bepalen)

Zaterdag: Derde vrije training (30 minuten), gevolgd door de kwalificatie (Q1 en Q2) met daarna om 15.00 uur de sprintrace

Zondag: De MotoGP-race is elke zondag de laatste race van het evenement. De warm-up komt hoogstwaarschijnlijk te vervallen.