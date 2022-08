Zarco topt derde training, Espargaro op 0.002s buiten top-tien

Verschillende rijders die na de trainingen op vrijdag buiten de top-tien stonden, haalden opgelucht adem toen ze zaterdagmorgen de gordijnen open deden en zagen dat het droog was op de Red Bull Ring. Het was weliswaar koel en bewolkt, maar dat was allemaal bijzaak naast het belangrijke feit dat het gewoon droog was. Luca Marini verslikte zich overigens vrij vroeg in de koele temperatuur. Al bij het uitkomen van de pits verloor de halfbroer van Valentino Rossi controle over de voorkant in bocht 3. Het was een onschuldige schuiver, maar hij kwam direct terug in de pits om zijn motor te laten repareren. Ook Lorenzo Savadori, de man die dit weekend namens Aprilia met de zogenaamde lab-motor aan de start komt, kende een mindere start van de sessie. Hij gleed onderuit in bocht 2b, het tweede deel van de nieuwe chicane.

Johann Zarco was vrijdagmiddag de snelste en begon ook in de derde training sterk. Hij opende met een 1.29.942 en was minder dan een tiende langzamer dan zijn eigen snelste tijd van vrijdag. De top-tien werd vrijdag bezet door maar liefst zeven Ducati's, maar Miguel Oliveira was namens KTM de eerste coureur die met een significante verbetering kwam. De Portugees kwam daar vrijdag door een crash niet aan toe, maar noteerde 1.29.843 en kwam daarmee op de voorlopige tweede plek. Suzuki-rijder Joan Mir had ook een zachte achterband gestoken, hij klokte even daarna 1.29.811. Jack Miller vond het daarmee ook tijd om een aanval te doen. In eerste instantie verbeterde hij zich niet, maar de tweede ronde leverde een 1.29.787 op. De Australiër deed dat op de medium-achterband.

Zijn Ducati-collega Enea Bastianini zag ook een kans. Op soft-soft kwam hij tot 1.29.508 met Maverick Viñales die in zijn kielzog ook een knappe tijd noteerde. Het verschil was echter behoorlijk groot. Bastianini had een voorsprong van twee tienden. Aleix Espargaro was intussen ook aan een snelle run begonnen, maar hij kwam niet tot een snelle tijd. Dat had alles te maken met een crash in de chicane. Net zoals bij merkgenoot Savadori gleed de voorkant weg bij de Spanjaard, die daardoor te voet terug moest naar de pitbox. De verbeteringen van andere coureurs waren daardoor ook even verleden tijd, er werden namelijk gele vlaggen gezwaaid.

Toen dat eenmaal aan de kant was, had Jack Miller weer een sterke ronde op het bord gezet. Met 1.29.280 kwam hij opnieuw aan de leiding terwijl ook teamgenoot Francesco Bagnaia zich flink verbeterde. Hij stond op 97 duizendsten van Miller. Intussen hadden ook de beide Suzuki-coureurs zich verbeterd waardoor Fabio Quartararo buiten de top-tien viel. De Fransman maakte zich echter geen zorgen. Met een 1.29.268 loste hij Miller af op de eerste plek terwijl Johann Zarco zich ook verbeterde. Alex Rins viel daardoor weer buiten de top-tien terwijl ook Oliveira opnieuw moest beginnen.

De bal lag daardoor weer bij Aleix Espargaro. Hij had nog zeven minuten om een plek te veroveren in de top-tien. Dat bleek nog een lastige klus. Espargaro leek niet comfortabel op de RS-GP. Wederom had hij moeite met de harde rempunten voor de chicane en de vierde bocht. Hij verbeterde zich in zijn eerste twee ronden niet en verloor ook in de eerste sector van zijn derde vliegende ronde weer drie tienden. De tweede en derde sector waren echter beter van de nummer twee uit het MotoGP-klassement. Met een 1.29.540 kwam hij even op de negende plek, maar er waren meer coureurs snel onderweg. Alex Rins en Brad Binder doken onder de tijd van de Aprilia-man door waardoor Espargaro opnieuw kon beginnen.

Fabio Quartararo had zich intussen nog een keer verbeterd en stond nu voor de Ducati's met een 1.29.117. Johann Zarco dook er net onder met een 1.28.964. Hij was zo opnieuw de leider in de sessie voor Quartararo en Jack Miller. Jorge Martin werd vierde voor Bagnaia en Enea Bastianini. Alex Rins werd zevende voor Brad Binder en Viñales. Mir kwam ternauwernood rechtstreeks in Q2. Hij werd tiende op iets meer dan vijf tienden van Zarco. Aleix Espargaro was slechts twee duizendsten langzamer dan de oud-wereldkampioen, maar werd elfde en moet zich zaterdagmiddag melden in Q1.

Takaaki Nakagami was op P12 de beste Honda-rijder voor Marco Bezzecchi en Fabio di Giannantonio. Luca Marini werd vijftiende voor Pol Espargaro en Franco Morbidelli. Oliveira kwam er uiteindelijk niet aan te pas, hij werd achttiende op acht tienden. Andrea Dovizioso werd negentiende voor Alex Marquez en Stefan Bradl. Remy Gardner werd 23ste voor Lorenzo Savadori en Raul Fernandez.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk begint zaterdagmiddag om 14.10 uur. Daarvoor staat om 13.30 uur de vierde vrije training op het programma.

