Raul Fernandez reed vorig jaar in het team van Aki Ajo naar de tweede plek in het Moto2-kampioenschap en kreeg tegen zijn zin een MotoGP-contract bij KTM-satellietteam Tech 3. De coureur voelde zich echter niet thuis bij de Oostenrijkers en heeft zich altijd verzet tegen een verblijf bij het team. Yamaha probeerde Fernandez vorig jaar nog vast te leggen voor het satellietteam, maar dat bleek door de contractuele situatie met KTM niet mogelijk. Dit seizoen heeft Fernandez weinig indruk kunnen maken in zijn eerste jaar MotoGP. Hij staat met slechts vijf WK-punten onderaan in het kampioenschap.

Al tijden doen er geruchten de ronde over de toekomst van Fernandez. Hij zou zelfs overwegen om terug te keren naar de Moto2-klasse of het WK Superbikes om maar een vertrek te kunnen forceren bij KTM. In Oostenrijk bevestigde KTM Motorsport-baas Pit Beirer in gesprek met MotoGP.com dat Fernandez aangegeven heeft te willen vertrekken bij zijn huidige werkgever. “Er is wat verwarring ontstaan in de media, er zijn wat dingen naar buiten gekomen”, zegt de voormalig motorcrosser. “Ik heb in mei een heel goed en vriendelijk gesprek gevoerd met Raul en zijn manager op het circuit van Jerez. Daar heeft hij ons laten weten dat hij wil vertrekken. Vanaf dat moment hebben we naar een formele manier gekeken om de juiste clausules te doen en eruit te komen om het contract wederzijds op te zeggen. Na Jerez was hij vrij om met andere teams te praten.”

De juridische afwikkeling van zijn vertrek bij KTM is echter nog altijd niet afgerond, heeft deze website vernomen. KTM heeft het satellietteam Tech3 voor volgend seizoen omgedoopt tot het GasGas-fabrieksteam. Pol Espargaro is vastgelegd om daar volgend seizoen het uithangbord te worden. Voor het tweede zitje zijn er op dit moment meerdere kandidaten. Zo is Moto2-wereldkampioen Remy Gardner in de running, maar heeft KTM ook de (vertrekkende) Miguel Oliveira nog een aanbod gedaan. De Portugees stond op de nominatie over te stappen naar RNF Aprilia, maar kreeg vrijdag na de bekendmaking van het GasGas-nieuws een nieuw aanbod. Wel is duidelijk dat Fernandez zal vertrekken, zegt Beirer: “Er is geen hoop meer dat hij zal blijven en deze week kwamen er berichten naar buiten over agressieve [tactieken], maar daar is helemaal geen sprake van bij hem, het team en ons. Hij doet zijn werk en wij zullen tot het eind van dit seizoen hard voor hem blijven werken.”