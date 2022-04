F1 laaiend enthousiast over sprintraces na Imola, Verstappen niet

Op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari is de vierde sprintrace uit de Formule 1-geschiedenis verreden. Die op Interlagos was door de inhaalrace van Lewis Hamilton onderhoudend, maar de uitvoering van zaterdag was de beste tot dusver. Het was te danken aan een slechte start van Max Verstappen, die daardoor met een betere race pace werk aan de winkel had. Achter het leidende duo gebeurde er eveneens genoeg en dat op een circuit waarop inhalen vooraf als lastig werd ingeschat.

Het stemt de Formule 1-organisatie en de FIA zeer tevreden. Zelfs zozeer dat het nieuwe weekendformat volgens Brawn de toekomst is. De sportief F1-directeur is vastberaden om volgend seizoen zes sprintraces op de kalender te krijgen. Dat was ook het plan voor dit jaar, maar is er door gesteggel over het budgetplafond niet van gekomen. Voor 2023 komt het thema opnieuw op de kalender en moeten teams alsnog worden overtuigd.

"Dinsdag bespreken we of we volgend jaar zes sprintraces kunnen houden. We willen er graag zes organiseren. Ik denk dat teams het succes nu ook wel op waarde schatten", laat Brawn in de paddock van Imola weten. "Ik hoop echt dat ze de meerwaarde van sprintraces inzien. We moeten namelijk niet vergeten dat het nieuwe format iets toevoegt voor de fans, met name de vrijdag is nu veel interessanter. Op deze manier krijgen fans drie actiedagen en dat gegeven mogen we niet negeren."

F1 denkt ook na over het finetunen van het concept, maar dat zal nog niet voor dinsdag zijn. "Het gaat er eerst om dat we het aantal van zes sprintraces op papier krijgen. Daarvoor hebben we slechts een gewone meerderheid nodig. Voor veranderingen aan het format is een supermeerderheid nodig", vervolgt Brawn zijn uitleg. "Daarom willen we eerst spreken over zes races en kunnen we daarna nog naar het format kijken." Het is echter de vraag of teams zomaar akkoord gaan. Door eerst het aantal vast te stellen en daarna pas naar het format te kijken, teken je voor iets zonder alle details te kennen.

Verstappen ook na spektakelstuk nog niet overtuigd

Max Verstappen heeft donderdag nog maar eens aangegeven geen fan te zijn van het sprintformat en dat blijkt ruim twee dagen later nog altijd het geval te zijn. Gevraagd door Motorsport.com of de amusementswaarde van zaterdag iets aan zijn mening verandert, reageert de wereldkampioen: "Nee, ik ben nog steeds geen fan van deze sprintraces. Uiteindelijk verandert het ook helemaal niets. Het maakt namelijk niet uit of je zo'n mooi gevecht hebt tijdens de sprintrace of in de race zelf. Hoe het hele weekend verloopt, vind ik gewoon veel fijner in een normaal raceweekend."

Het gaat de Limburger daarbij niet zozeer om de korte race zelf, als wel om het hele weekendformat. In zijn ogen is de tweede vrije training onder parc fermé compleet nutteloos en krijgen teams te weinig tijd om aan de set-up te werken, met slechts één sessie voorafgaand aan de kwalificatie. In Imola heeft Red Bull in korte tijd een goede balans gevonden, maar dat had met het upgradepakket en het gewichtsverlies ook prima anders kunnen uitpakken.

