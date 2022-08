Ducati bevestigt Enea Bastianini voor MotoGP-seizoen 2023

Ducati heeft in de eerste dertien MotoGP-Grands Prix van het huidige seizoen uitgebreid tijd besteed aan het evalueren van enkelvoudig racewinnaar Jorge Martin en drievoudig winnaar Enea Bastianini. Beide heren waren kanshebbers om in 2023 aan de slag te gaan bij het fabrieksteam als opvolger van Jack Miller. De Australiër vertrekt na 2022 richting KTM en blijft daar in ieder geval twee jaar. Ducati koos ervoor om na de Grand Prix van Oostenrijk een beslissing te nemen over zijn vervanger.

De hoge heren van het Italiaanse merk zijn vrijdag bijeengekomen in Bologna, waar de fabriek van de renstal staat. Ducati heeft besloten om Bastianini, die in Qatar, Amerika en Frankrijk won, in 2023 van Gresini naar het topteam te promoveren. Vorig seizoen maakte de Italiaan zijn MotoGP-debuut bij het inmiddels ter ziele gegane Avintia. Daar scoorde hij op een twee jaar oude Ducati twee derde plaatsen. In zowel de Grand Prix van San Marino als de GP van Emilia Romagna - die beiden op Misano werden afgewerkt - maakte hij de gang naar het ereschavot.

"Ik vind het fantastisch dat ik volgend jaar de kleuren van het officiële Ducati-team mag dragen", zegt Bastianini. "Het was een droom van mij en die is nu uitgekomen. Ik heb in de afgelopen twee jaar ontzettend veel geleerd, ben echt gegroeid en ik geloof dat ik met de engineers van Ducati nog veel verder kan groeien. Ik wil iedereen van het team bedanken voor deze geweldige kans." Bastianini boekte zijn successen dit seizoen bij Gresini Ducati, dat na de scheiding van Aprilia weer op eigen benen kwam te staan. "Ik wil Nadia [Padovani, teambaas] en het hele team enorm bedanken voor de steun die ze mij gegeven hebben. Het is tot nu toe een prachtig seizoen geweest en ik hoop het dit seizoen op een goede manier af te sluiten voor ik aan mijn nieuwe uitdaging begin."

Martin vocht zich in 2022 voorlopig twee keer naar het podium, terwijl Bastianini dat drie keer deed. De Spanjaard werd echter getroffen door blessureleed, wat zijn seizoen bemoeilijkte. Daarnaast bleek hij ook meer tijd nodig te hebben om te wennen aan de GP22. Bastianini pakte op de 2021-Ducati drie zeges, maar viel ook vier keer uit door inconsistente optredens. Op de Red Bull Ring kregen beide heren het met elkaar aan de stok, waarbij Martin aan het langste eind trok. Kort daarna viel Bastianini uit nadat zijn voorwiel beschadigd raakte door een kerbstone. Desondanks besloot Ducati dat Bastianini - die ook 31 punten voor staat op Martin in het kampioenschap - de betere keuze is voor 2023.

Martin debuteerde vorig seizoen in de MotoGP en behaalde een overwinning in de Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring. Hij blijft in 2023 bij Pramac naast Johann Zarco, zo maakte het team kort na de bekendmaking van de hoofdmacht bekend. Bij Gresini wordt Bastianini vervangen door LCR Honda-coureur Alex Marquez, terwijl Fabio di Giannantonio een tweede seizoen krijgt bij het Italiaanse team. De verwachting is dat de bezetting van Valentino Rossi's VR46 niet gewijzigd wordt en zij dus doorgaan met Luca Marini en Marco Bezzecchi. Dat moet echter nog wel bevestigd worden.