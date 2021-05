Honda-coureur Pol Espargaro werd zondag in de eerste ronde bijna van zijn motor gelanceerd bij het uitkomen van Chemin aux Boeufs. Hij verloor snelheid en werd van alle kanten aangevallen door Petronas Yamaha-rijders Valentino Rossi en Franco Morbidelli. Die laatste koos ervoor om de aanval aan de binnenkant in te zetten bij Espargaro, maar de Spanjaard gooide de deur hardhandig dicht. Morbidelli moest daardoor overeind komen en crashte in de grindbak. Hij kon zijn weg nog wel vervolgen, maar eindigde in de achterhoede.

“Het probleem was dat Morbidelli te hard ging en een fout maakte bij het remmen en mij bijna van m’n fiets reed”, zei Espargaro. “Ik had Valentino aan de buitenkant, ik raakte hem. Ik heb Valentino net nog gesproken in de paddock, we waren het eens. Het is duidelijk dat Franco te laat remde en mij raakte, daarna had ik ook contact met Valentino. Dat kan gebeuren. Het is een race-incident, maar er bestaat geen twijfel over wie de aanstichter was en wie de andere rijder raakte. In dit geval was het Morbidelli die te laat remde.”

Geconfronteerd met Espargaro’s uitspraken, reageerde Morbidelli: “Ik denk dat we beide verantwoordelijk zijn, Pol had kort daarvoor een moment en ik dacht dat hij zou vallen. Ik haalde hem in omdat ik veel meer snelheid had en ik dacht dat hij de volgende bocht wel iets voorzichter zou zijn. In plaats daarvan was hij heel agressief en probeerde hij Vale meteen weer aan te vallen. Dat had ik niet verwacht. Ik raakte hem aan de achterkant en ik ging zelf buiten de baan. Ik had geen controle over de motor. Dat was het.”

Espargaro kwam uiteindelijk als achtste aan de finish, Franco Morbidelli eindigde met zijn gehavende knie als zestiende en laatste.