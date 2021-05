Quartararo had nog nooit een zogenaamde flag-to-flag race gereden waarbij coureurs van motor mogen wisselen als de omstandigheden ineens veranderen. De Fransman ging aan de leiding toen de regen viel, maar was zelf even vergeten dat hij van motor moest wisselen terwijl hij dacht dat er een rode vlag zou komen. Uiteindelijk scoorde Quartararo, ondanks dat hij een straf kreeg voor een fout bij de motorwissel, een podium. Dat was een grote verrassing aangezien de Yamaha-coureur tot nu toe geen daverende staat van dienst had in de regen. In de derde vrije training voor de GP van Frankrijk eindigde hij nog als dertiende.

“Dit was de vreemdste race van mijn leven, ik lag op de derde plaats toen het begon te regenen en Maverick [Viñales] en Jack [Miller] waren een beetje voorzichtig. Ik wilde ze wel inhalen, dat deed ik best aardig in de chicane. Toen het harder begon te regenen vroeg ik me af waarom ze niet gewoon de rode vlag zwaaiden en pas toen realiseerde ik me dat we in de MotoGP naar de tweede motor wisselen. Ik zag de witte vlag en even later verloor ik bijna de controle over de achterkant van de machine, het verschil [qua omstandigheden] was ineens gigantisch. Ik dacht dat ze me meteen weer in zouden halen. Ik was heel voorzichtig en wilde op de verkeerde motor stappen, op die van Maverick. Daarna rende ik naar m’n eigen motor, maar het was een geweldige ervaring. We hadden zeker niet gedacht dat ik in deze omstandigheden een podium zou scoren. Ik ben heel blij dat we in deze omstandigheden een stap gezet hebben.”

“Nieuwe operatie lastig te accepteren”

Een aangepaste afstelling in de regen bracht Quartararo uiteindelijk succes. “Het was verdomde moeilijk, we hebben in de warm-up nog een paar kleine veranderingen gedaan”, vervolgde de coureur uit Nice, die vorige week nog onder het mes moest vanwege arm pump. “Ik dacht even terug aan Jerez en dat was een geweldige teleurstelling, daar had ik kunnen winnen omdat het gevoel daar fantastisch was. Het was lastig te accepteren dat ik weer geopereerd moest worden, maar het was nodig. Hier was het meteen goed, in de tweede training was het droog en voelde ik me ondanks de pijn sterk. In de race was het nog beter dat we deze omstandigheden hadden, je zit dan fysiek niet helemaal op de limiet. Het is geweldig om na de operatie weer op het podium te staan.”

In het klassement gaat Quartararo ook weer aan de leiding. Zijn voorsprong op de drie achtervolgers is echter minimaal, Jack Miller staat vierde op zestien punten achterstand.