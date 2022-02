Twee leden van Mirs technische crew werden zaterdag in Indonesië getroffen door het coronavirus, vervolgens reed de MotoGP-kampioen van 2020 maar 47 ronden door elektronische problemen en een crash. Daarbij liep Mir ook nog voedselvergiftiging op waardoor de test op zondag aan zijn neus voorbij ging. De Spaanse coureur zag zich uiteindelijk op de 12e plek in de tijdenlijst terug. Ondanks de vier testdagen, verwacht Mir nog steeds klaar te zijn voor Qatar.

"Bij het wakker worden had ik een raar gevoel in mijn maag, alles bewoog", vertelde Mir zondag. "Na het ontbijt vertrok ik naar het circuit, maar toen ik daar in het kantoor stond werd het nog slechter. Ik begon over te geven. De dokter probeerde nog te helpen, maar ik besloot terug te gaan naar het hotel. Ik was compleet gesloopt. Ik had geen kracht om de motor te besturen, helaas had dit wel invloed op het programma. Dit soort dingen gebeurt. Toch haal ik een aantal positieve zaken uit de twee testdagen. Ondanks alle pech verwacht ik klaar te zijn voor de eerste race in Qatar."

Verbetert Suzuki in de kwalificatie?

Teamgenoot Alex Rins was zondag de enige Suzuki op het nieuwe Indonesische circuit. De Spanjaard klokte uiteindelijk een 7e tijd in de gecombineerde lijst, het betekende een verschil van 0.417 naar de rapste tijd. Suzuki hoopt in 2022 met name de kwalificatie te verbeteren, iets wat een achilleshiel was voor het Japanse merk in het voorgaande seizoen. Rins durft alleen niet uit te spreken of de GSX-RR in staat is om deze beter uit te voeren. "Ik weet niet of we in een kwalificatieronde stappen hebben gezet", sprak Rins. De Spaanse coureur voerde zondagochtend een racesimulatie uit en klokte een uiteindelijk een 5e tijd, deze zat vier tienden van een seconde achter de rapste tijd. "Dat is nog steeds een groot gat, maar over het algemeen ben ik tevreden. De motor is weer ietsje sneller geworden. Met name de krachtbron maakt steeds meer indruk op me. Het is niet eenvoudig om meer pk's in een motor te stoppen en deze vervolgens goed om te zetten. Het vergt wat tijd om de gashendel volledig open te draaien. Maar in Jerez, Maleisië en hier in Indonesië is de krachtbron best goed."