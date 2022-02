Mandalika Circuit wordt onder handen genomen voor GP Indonesië

De MotoGP was afgelopen weekend voor het eerst te gast op het nieuwe circuit op Lombok, waar in maart voor het eerst sinds 1997 een Indonesische Grand Prix verreden gaat worden. Tijdens de driedaagse test werd al snel duidelijk dat het asfalt een probleem was. Op vrijdag was dat vanwege een enorme hoeveelheid vuil op het oppervlak. Er werd een spoedberaad belegd waarin besloten werd dat coureurs collectief de baan op moesten om het asfalt ‘op te ruimen’. Dat voorstel werd niet met bijster veel enthousiasme ontvangen. De dagen daarna werd steeds duidelijker dat het asfalt zelf ook een probleem vormde. Zo lieten steentjes uit het oppervlak los en werden verschillende coureurs geraakt toen ze achter hun collega’s op de baan reden.

De mondiale motorsportfederatie FIM heeft dinsdag in samenspraak met Dorna en circuiteigenaar ITDC een verklaring naar buiten gebracht om een oplossing te vinden voor de problemen. “De feedback van de rijders en teams aangaande de lay-out van het circuit en de veiligheidseisen zijn heel positief. Tijdens de test kwamen echter twee verbeterpunten aan het licht. Het gaat om het schoonmaken en aanpakken van de overmaat aan steentjes die invloed hebben op het circuit.”

De asfaltlaag van het circuit brokkelde simpelweg af tijdens de test en wordt van bocht 17 (de laatste bocht) tot bocht 5 opnieuw geasfalteerd. Opmerkelijk detail is dat er tijdens de WK Superbikes-wedstrijd in november al gewaarschuwd werd voor een dergelijke situatie als de MotoGP-machines de baan zouden betreden. De werkzaamheden moeten minimaal zeven dagen voorafgaand aan de Grand Prix voltooid zijn. Het betekent dat de druk meteen op de ketel staat bij de organisatie in Indonesië. De Grand Prix van Indonesië staat op het programma voor zondag 20 maart. Hoewel de betrokken partijen nu actie ondernemen, bestaat in de paddock nog altijd de vrees dat het circuit op Lombok niet klaar is voor een MotoGP-evenement.

Francesco Bagnaia werd tijdens de Mandalika-test geraakt door een steen