“Ik ben heel blij dat we dit weekend weer op Assen zijn, het is een speciaal circuit voor mij omdat ik er mijn eerste overwinning in het wereldkampioenschap pakte”, zegt Francesco Bagnaia van Ducati, die tijdens de 2016-editie won in de Moto2-klasse. “Ik heb het circuit zelfs met een tattoo op mijn arm!” Het TT Circuit past niet optimaal bij de sterkste punten van de Ducati, maar Bagnaia hoopt daar verandering in te brengen. “We hebben vorig jaar een moeilijk weekend gehad, maar ik weet zeker dat het dit jaar anders gaat zijn. Zelfs in Duitsland hoorden we niet bij de favorieten, maar daar waren we zeer competitief.” Bagnaia reed op de tweede plek toen hij crashte: “Dat was een grote teleurstelling, tot dat moment ging het perfect. Ik wil het dit weekend in Nederland graag goedmaken om de eerste helft van het seizoen goed af te sluiten.”

WK-leider Fabio Quartararo greep afgelopen weekend de zege op de Sachsenring, maar was behoorlijk ziek gedurende het raceweekend. De Fransman is inmiddels opgeknapt en kijkt uit om de jacht te openen op zijn tweede TT-overwinning: “Ik reed in Barcelona goed, maar de Sachsenring was nog beter omdat ik daar helemaal niet fit was. Ik voel me na een paar dagen rust een stuk beter en ben klaar voor de race in Assen. Daar hebben we vorig jaar mooie dingen laten zien. Het is een van mijn favoriete circuits en ik denk dat we het weer goed kunnen doen.”

Aprilia heeft geen beste staat van dienst op het TT Circuit. Colin Edwards werd zevende in 2003, tot op de dag van vandaag nog altijd het beste resultaat van de renstal uit Noale. Aleix Espargaro, tweede in het wereldkampioenschap, moet daar verandering in brengen. “Assen is een mythisch circuit met een spectaculaire layout”, aldus Espargaro. “Ik ben een klein beetje bezorgd over het weer, dat is hier altijd een beetje onzeker. Het is in ieder geval koeler dan op de Sachsenring. Ik hoop op een droog weekend, maar het belangrijkste is dat we met een positief gevoel de zomerstop in zullen gaan.” Maverick Viñales stond vorig jaar nog op pole en enkele dagen later werd duidelijk dat hij bij Yamaha zou vertrekken. “Ik heb het vertrouwen dat ik overal competitief kan zijn, zeker omdat dit circuit heel erg goed bij mijn stijl past. Het is fijn dat we zo snel weer op de baan zijn, ik heb afgelopen weekend gezien dat het makkelijker is om vooraan te starten in de race en ik hoop dat we weer vanaf de eerste twee rijen aan de wedstrijd kunnen beginnen.”

Bij Suzuki kunnen de coureurs wel een opsteker gebruiken. Sinds de bekendmaking dat Suzuki aan het eind van dit seizoen uit de MotoGP vertrekt, hebben beide coureurs het podium niet meer gehaald. Hoe Alex Rins voor de dag komt met zijn polsblessure is nog maar de vraag, Joan Mir is in elk geval gebrand op een succesje. “We kunnen niet bij de pakken neer zitten en gelukkig kunnen we snel weer aan de bak in Assen. Ik voelde me op de Sachsenring steeds beter met de motor, maar het kwam er niet uit. We hebben een paar kleine problemen op weten te lossen. Vorig jaar scoorde ik in Assen een fantastisch podium, dat was echt prachtig met de fans. Dit jaar wil ik, nog meer dan andere jaren, een goed resultaat scoren in de laatste race voor de zomerstop.”

Remy Gardner is een van de rookies die voor het eerst op de MotoGP-machine kennis gaat maken met het TT Circuit. “Het circuit was al snel op de Moto2-motor, het moet ongelofelijk zijn op een MotoGP-machine”, zegt de KTM-coureur. “Ik hoop dat we de eerste helft van het seizoen goed kunnen afsluiten, zeker nu we twee goede weekenden achter elkaar gehad hebben. Het kan nog gaan regenen ook, dat gaat weer voor een andere dynamiek zorgen. Het is in Assen in ieder geval niet zo warm als eerder in Duitsland.”

Voor RNF Yamaha-teammanager Wilco Zeelenberg is de TT van Assen altijd een speciale gelegenheid. “Ik hoop dat we heel veel publiek gaan zien dit weekend, het was prachtig om op de Sachsenring zoveel mensen te zien. Dat is goed voor iedereen, de sport in het algemeen en de sponsoren ook natuurlijk. Het is altijd druk op het TT Circuit en hopelijk blijft het weer ook goed. Ik kijk uit naar mijn thuisrace!”

