De MotoGP-test van Toprak Razgatlioglu zou aanvankelijk twee doelen dienen. Enerzijds is het een beloning voor zijn wereldtitel in het WK Superbikes, anderzijds wilde Yamaha de test gebruiken om de Turk te evalueren voor een mogelijke overstap naar de MotoGP in 2023. Dat laatste doel verdween overigens ruimschoots voor de test al, nadat satellietteam RNF Racing besloot om de Yamaha-motorfietsen per 2023 te verruilen voor exemplaren van Aprilia. Daardoor heeft de Japanse fabrikant volgend jaar alleen nog twee fabrieksmotoren en dus is er geen plek voor Razgatlioglu.

Desondanks ging de test op MotorLand Aragon gewoon door. Regen bracht de testdag vroegtijdig ten einde, maar toch wist Razgatlioglu veertig ronden af te leggen. De regerend Superbikes-kampioen werd vergezeld door Yamaha-testrijder Cal Crutchlow, die als referentiepunt diende. "Dit was mijn eerste dag op de Yamaha M1 MotoGP-fiets en het voelde compleet anders dan mijn R1", vertelde Razgatlioglu na afloop van zijn kennismaking met een MotoGP-motor. "Meer vermogen, andere elektronica, een naadloze versnellingsbak, dat was allemaal helemaal nieuw voor mij. Iedere ronde leerde ik meer, want na het WK Superbikes is het niet zo eenvoudig om je aan te passen aan de MotoGP-machine. Gelukkig was Cal Crutchlow erbij om advies te geven en hij kon mij daar enorm mee helpen."

"De motor voelt goed, vooral op de rechte stukken waar die erg snel is, en het was interessant om de carbon remmen te ervaren. Het weer was erg warm. Daarom deden we na de eerste run van twaalf ronden om gevoel op de motor te krijgen, alleen nog runs van slechts vijf of zes ronden", vervolgt Razgatlioglu, die in 2023 tot dusver één race won in het WK Superbikes. "Als ik op de televisie kijk naar de MotoGP-motoren op Aragon, kan je zien dat het ietwat hobbelig is en dat kon ik voelen. Het is niet zo slecht, je moet het gas open houden om over de hobbels te gaan. Als je het gas loslaat, wordt de motor instabieler. Al met al was het een heel positieve test, ondanks dat die werd ingekort door regen in de middag. Daardoor kon ik niet zoveel ronden rijden als ik had gewild. Ik genoot echt van het rijden op een MotoGP-motor, dus ik wil Yamaha enorm bedanken dat ze mij deze kans hebben gegeven."

Aangezien de MotoGP geen optie meer is voor 2023, lijkt Razgatlioglu zijn doorlopende contract bij Yamaha in het WK Superbikes gewoon uit te dienen. Dit jaar verloopt het verdedigen van zijn wereldtitel vooralsnog niet helemaal gesmeerd. Hij heeft na de eerste vier raceweekenden een achterstand van 79 punten op WK-leider Alvaro Bautista, terwijl hij ook Jonathan Rea voor zich moet dulden. Op 16 en 17 juli krijgt Razgatlioglu een kans om het gat te dichten tijdens de races op Donington Park.