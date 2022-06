In het MotoGP-fanonderzoek kunnen fans hun mening geven over een tal van onderwerpen, waaronder kijkgewoontes, racebezoek en mediagedrag. Daarnaast kunnen ze hun mening geven over zaken om de sport te verbeteren en is er aandacht voor problemen die buiten het circuit spelen. Er worden ook vragen gesteld over fan engagement en de groei van gaming en esports, als ook het identificeren van de favoriete rijders, teams en circuits van fans.

Het MotoGP-fanonderzoek 2022 is open voor iedereen van 16 jaar en ouder en duurt vier weken. De aftrap vindt plaats op 16 juni en de belangrijkste bevindingen worden in september gepresenteerd. Het onderzoek is vanaf nu in te vullen via motogp.com/survey.