Miller topt tweede training in Valencia, Quartararo buiten top-tien

Na de verregende ochtendtraining in Cheste, was het vrijdagmiddag weer droog en konden de slicks uit de bandenwarmers gehaald worden voor de runs in de tweede vrije training voor de seizoensfinale. Desondanks waren de omstandigheden aan het begin van de sessie nog lastig genoeg, bleek toen Fabio Quartararo aan het begin van de oefensessie ten val kwam. De voorkant van de Yamaha gleed onverbiddelijk weg toen de wereldkampioen een poging deed in te sturen in bocht 2. Quartararo bleef ongedeerd en kon zijn weg niet veel later weer vervolgen. Ook Iker Lecuona, de snelste in de ochtendsessie, en Enea Bastianini kwamen ten val.

Jack Miller opende de mini-kwalificatie aan het eind van de sessie, maar al snel was duidelijk het nog veel sneller kon dan de 1.31.409 waar Miller mee kwam. Francesco Bagnaia en Pol Espargaro gingen beide onder die tijd door, maar Miller kwam zelf ook nog met een rappere ronde. De 1.30.927 bracht de Australiër uiteindelijk aan kop in de tweede vrije training. Espargaro ging voor nog een snelle ronde in de slotfase, maar moest dat bekopen met een crash in bocht 6. Hij moest genoegen nemen met de tweede plek terwijl Bagnaia op 68 duizendsten van zijn teamgenoot op de derde plaats eindigde.

Daarachter was het gat een stuk groter. Alex Rins werd vierde op vier tienden van koploper Miller. Jorge Martin wist zich aan het eind van de sessie te redden door op te stomen naar de vijfde plek, hij stond daarmee net voor Takaaki Nakagami en Joan Mir. Brad Binder was een van de verrassende gasten in de top-tien, hij heeft er dit seizoen zelden zo goed bij gestaan op vrijdag. De Zuid-Afrikaan werd achtste. Ook Andrea Dovizioso deed het uitstekend, hij werd negende. Dat was zijn beste resultaat sinds de rentree in de MotoGP.

Johann Zarco maakte de top-tien compleet. Daarmee was duidelijk dat Quartararo de vrijdag niet eindigde in de top-tien. Hij was met een 1.31.781 bijna acht tienden langzamer dan Miller. Een fout in zijn laatste ronde was ook nog kostbaar, hij kwam daardoor niet meer tot een verbetering.

Valentino Rossi sloot de sessie op het Circuit Ricardo Tormo af met de 21ste en langzaamste tijd. Met een 1.32.285 was hij 1,3 seconde langzamer dan Miller.

Uitslag tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Valencia