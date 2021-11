Miller looft Petrucci: "Hij wordt niet op waarde geschat"

Naast Valentino Rossi en Iker Lecuona neemt dit weekend ook Danilo Petrucci afscheid van de MotoGP-paddock. Na negen seizoenen gaat de Italiaan zich storten op een nieuwe uitdaging in de rally-raids. Jack Miller was in 2018 teamgenoot van Petrucci bij Pramac Ducati. “Het was fantastisch om de pitbox met Danilo te delen”, zei Miller donderdag tijdens de persconferentie voorafgaand aan de laatste Grand Prix van het seizoen. “We hebben genoten van, wat mij betreft, de twee beste seizoenen uit mijn leven zijn geweest. Het was een geweldige teamgenoot. Hij is heel goed en de sfeer in de box was ook heel goed. We zijn beide erg ontspannen, we kunnen het qua karakter ook wel met elkaar vinden.”

Miller is van mening dat de prestaties van Petrucci onderschat worden. De coureur maakte in 2012 zijn MotoGP-debuut op de Ioda CRT-machine en werkte zich langzaam maar zeker omhoog. In 2015 kreeg hij een zitje bij Pramac Ducati aangeboden en in 2019 kreeg hij promotie naar de hoofdmacht. In dienst van het fabrieksteam won Petrucci drie MotoGP-races, de eerste in de Italiaanse Grand Prix waar hij Marc Marquez en Andrea Dovizioso in een rechtstreeks duel het nakijken gaf.

Meer over Danilo Petrucci: Interview: De vriendelijke reus die gemist gaat worden in de MotoGP

“Wat ik wil zeggen is dat we hem eigenlijk niet op waarde schatten en waarderen wat hij gedaan heeft. Waar hij vandaan kwam en hoe hij met de Ioda moest rijden toen hij in de klasse kwam. Hij heeft het fantastisch gedaan, hij is een inspiratiebron voor anderen in deze sport en ook met zijn postuur is hij voor anderen een belangrijk figuur, hij heeft niet de normale fysiek van een motorcoureur. Hij heeft alles opgegeven voor de sport en dat laat zien dat hij een echte racer is. Ik denk dat ik je namens iedereen mag bedanken voor wat je gedaan hebt voor de sport”, sloot Miller zijn woorden af.

Dit seizoen stapte Petrucci over naar het KTM Tech 3-team waar hij moeite had zich aan te passen. Bij het Oostenrijkse merk legt men de focus meer op de jeugd waardoor er geen plek meer was voor de man uit Terni. Hij gaat zich volgend jaar toeleggen op het rallyrijden met zijn debuut in de Dakar Rally.