Viñales 'herkende Yamaha van weleer' in GP van Qatar

Viñales sloeg zondag in tweede helft van de 22 ronden durende Grand Prix van Qatar toe. Voor de start van het seizoen maakte Viñales zich net als andere Yamaha-coureurs zorgen over de inhaalcapaciteit van de Yamaha, maar zondag was dat geen probleem. Hij haalde verschillende coureurs in en passeerde Francesco Bagnaia. Dat was uiteindelijk genoeg voor de overwinning, in het laatste deel van de wedstrijd slaagde Viñales erin om weg te rijden van de achtervolgers. Voor de Spanjaard was het zijn negende overwinning in de MotoGP.

“Ik heb heel veel mooie races gereden, maar ik ben vooral blij dat ik nu in de gelegenheid was om te vechten”, sprak Viñales na de finish. “Normaal hebben we grote problemen om in te halen, maar ik had gisteren al het gevoel dat we de potentie hadden om inhaalacties te maken en dat lukte vandaag ook. Dat voelt fantastisch. We mogen heel tevreden zijn met vandaag, beter kon het eigenlijk niet. Vanaf morgen gaan we werken om beter te worden, de competitie zal niet stil staan voor volgend weekend.”

Starts nog een aandachtspunt

Viñales heeft de afgelopen winter hard gewerkt om zijn starts te verbeteren. Hij had de beschikking over nieuw materiaal van Yamaha om zijn starts aan te scherpen en probeerde dat in Qatar in de praktijk te brengen. Toch waren de Ducati’s veel sneller in de eerste honderd meter van de wedstrijd. “Dat is iets waar we aan moeten werken”, merkte Viñales op. “Dat is op dit moment het enige waar we echt wat aan moeten doen. We herhalen het steeds, ik ben daar steeds mee aan het oefenen. We hebben iets gevonden, want we zijn de beste Yamaha. Het is wel belangrijk dat we blijven werken om beter te worden en we hopen dat Yamaha in de tweede helft van het seizoen met iets komt waardoor we nog beter kunnen starten.”

Ondanks de mindere starts was Viñales’ belangrijkste conclusie dat hij de Yamaha van weleer herkende. “Het goede is dat ik nu voel dat we een groot potentieel hebben, de oude Yamaha is terug”, refereerde hij aan de Yamaha M1 waarmee hij in 2017 reed. “Het gevoel dat ik in het verleden had is terug en dat is heel belangrijk. Ik weet niet of het komt door het circuit of de omstandigheden, maar het belangrijkste is dat we de kracht van de Yamaha weer gevoeld hebben. De bochtensnelheid en de wijze waarop we bochten kunnen aanvallen is terug. Alleen dan kunnen we vechten tegen Suzuki en de andere fabrikanten.”