Het probleem waardoor Morbidelli in de achterhoede eindigde

Na afloop van de wedstrijd gaf zowel coureur als team geen uitleg over wat er precies aan de hand was met de M1, maar verschillende bronnen in de paddock hebben aan Motorsport.com laten weten dat het ‘holeshotapparaat’ de oorzaak van het probleem was. Dit helpt met name in de eerste meters na de start, het is een bekend fenomeen in de motorcrosswereld. Door de rijhoogte ook bij het opkomen van rechte stukken aan te passen, hebben machines betere tractie bij het uitkomen van de bocht. Sinds enkele jaren is het ook in de MotoGP gebruikelijk, inmiddels is elke motorfiets uitgerust met een dergelijk systeem.

Het probleem van Morbidelli kwam op de startopstelling al aan het licht toen bleek dat de rijhoogte aan de achterkant in de laagste stand bleef staan. Hoewel het probleem dus bekend was, besloot men om Morbidelli gewoon te laten starten en zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Het systeem bleef tijdens de race geactiveerd waardoor Morbidelli veel tijd verloor in de bochten. Dit kostte hem ten opzichte van de koplopers zo’n twee seconden per ronde.

Na afloop van de race werd Morbidelli uiteraard om uitleg gevraagd, maar de coureur trad niet in detail: “We hadden een probleem op de grid, maar besloten alsnog van start te gaan. Dit hebben we gedaan om data te verzamelen en te begrijpen wat er gebeurde. Het is iets waar we onderzoek naar moeten doen.”

Dat Morbidelli puntloos bleef tijdens de openingswedstrijd is een forse tegenvaller. De Italiaan werd voorafgaand aan het seizoen gezien als een van de grootste favorieten voor het kampioenschap. In tegenstelling tot zijn merkgenoten heeft Morbidelli de beschikking over een verbeterde versie van de 2019 Yamaha M1.