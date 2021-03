Viñales begint 2021 met magistrale zege in Qatar

Iets minder dan vier maanden na de Grand Prix van Portugal verzamelden 22 MotoGP-coureurs zich zondagavond op de grid voor de openingswedstrijd van het seizoen. Het Losail Circuit was het decor van de eerste race en de omstandigheden waren bijzonder goed. De harde wind die coureurs eerder op de dag nog parten speelde, was gaan liggen. Ook voor Francesco Bagnaia was dat een gunstige ontwikkeling, hij mocht de race vanaf pole-position beginnen.

De jonge Italiaan maakte een geweldige start, om nog maar te zwijgen over zijn merkgenoten. Jack Miller stoomde van de tweede rij op naar de tweede plaats. Debutant Jorge Martin maakte werkelijk een raketstart. Hij kwam van de veertiende naar de derde plaats en Johann Zarco schoof ook in rap tempo naar voren. Zo lagen er vier Ducati's aan de leiding na de eerste bochten. Voor ex-Ducati-coureur Danilo Petrucci was zijn debuut met KTM al na enkele honderden meters voorbij. De Tech3-piloot crashte uit de wedstrijd. Quartararo lag achter de Italiaanse armada op de vijfde plaats voor teamgenoot Maverick Viñales en SRT-rijder Valentino Rossi. De negenvoudig wereldkampioen vocht in de beginfase van de race met Aleix Espargaro, die posities verloor. Ook de Suzuki-mannen kwamen langszij bij Espargaro, wereldkampioen Mir lag negende na de eerste ronden in Qatar.

Niet geheel verrassend moest Martin in de beginfase even wennen, hij zakte daardoor een beetje naar achteren. In de vierde ronde namen Yamaha-coureurs Quartararo en Viñales hem te grazen. Ook Rossi maakte iets mee, hij moest de beide Suzuki's laten gaan en zakte naar de negende plaats. Zijn teamgenoot Franco Morbidelli was de verliezer in de beginfase van de race. Morbidelli zakte naar de twintigste plaats en kon een goed resultaat wel vergeten. Pol Espargaro begon stabiel aan zijn eerste race met Honda. Na het eerste kwart van de wedstrijd lag hij op P12, ook zijn startplek.

Vooraan reed Bagnaia in het eerste kwart van de wedstrijd een rustiger tempo om niet te veel van zijn banden te vragen. Zarco zat inmiddels op de tweede plaats terwijl Miller bezoek kreeg van Quartararo. In de zevende ronde zette de Fransman zijn M1 langs de Ducati van Miller, maar op het rechte stuk was de Ducati flink sneller. Miller kwam weer langszij, maar door uitstekend remwerk kon Quartararo de derde plaats behouden. Hij ging op jacht naar zijn landgenoot Zarco, die Bagnaia volgde. Niet veel later kreeg Miller ook zijn goede vriend Viñales om de oren. Rins kreeg daardoor zicht op de GP21 van Miller. Daarachter kon wereldkampioen Mir het tempo niet helemaal volgen, hij lag enkele seconden achter zijn teamgenoot.

De tiende ronde van de wedstrijd bracht enkele verschuivingen. Alex Rins zette zijn machine voor de eerste keer langs die van Miller, maar de Ducatist wist te counteren in de laatste bocht. Iets daarvoor zette Viñales de aanval in bij Quartararo. Ondanks dat de nieuwe fabrieksrijder van Yamaha ijzersterk was in de remzone voor bocht 1, wist Viñales hem te verschalken. Hij kwam daardoor op de derde plaats en kon beginnen aan de jacht op Zarco. Quartararo kwam onmiddellijk in de problemen en zag 'de raket' van Miller weer voorbijkomen.

Bagnaia reed halverwege de wedstrijd gecontroleerd aan kop, maar Viñales was de snelste man op de baan en kwam sterk opzetten. In de twaalfde ronde zette Viñales de M1 brutaal langs de binnenkant bij Zarco en pakte de tweede plaats. Hij had daarmee ook meteen de aansluiting bij Bagnaia. Bijna kwam het tot een touché tussen de twee, maar Bagnaia kon dat voorkomen. Het opvallende was dat Viñales de rondjes daarna in de slipstream van de Ducati kon blijven waardoor het verschil in topsnelheid gering was.

Het duel tussen Bagnaia en Viñales bracht ook Zarco terug in de strijd. De Fransman zat op de eerste rij in een zeer vermakelijk duel tussen de beide koplopers. In de vijftiende ronde sloeg Viñales weer toe en deze keer met succes. Met zeven ronden te gaan kwam de Spanjaard aan kop en deed direct een poging om de Ducati's op de rekker te leggen. Op enige afstand daarachter had Mir het tempo gevonden en hij verschalkte niet alleen Quartararo, maar ook Miller. De Australiër had geen tempo in de tweede helft van de race. Bagnaia kreeg ondertussen Zarco langszij en Viñales sloeg een gaatje op de Ducati-coureurs.

Na een kleurloze start deed Mir iets terug in de tweede helft van de race. Hij had Miller en Quartararo al te pakken, maar ook teamgenoot Rins moet het ontgelden. Zo lag de wereldkampioen op de vierde plaats en maakte hij met nog vier ronden te gaan zelfs kans op een podium. Viñales had de wedstrijd op dat al moment in zijn voordeel beslist, hij bouwde de marge uit tot meer dan een seconde op Zarco.

De opmars van Mir was bijzonder sterk. Op tweeënhalve ronde van het eind had hij Bagnaia te pakken en kon hij zelfs de jacht nog openen op de tweede plaats. Mir zette zijn GSX-RR nog langs Zarco in de laatste ronde, maar die tweede plaats raakte hij in de laatste rechte lijn kwijt. Mir had de tweede plaats stevig in handen, maar ging wijd bij het insturen van de laatste bocht. Op topsnelheid kwamen Ducati-rijders Zarco en Bagnaia vervolgens nog langszij. Op dat moment was Viñales zijn overwinning al aan het vieren.

Het trio Viñales, Zarco en Bagnaia mocht naar het podium, Mir bleef op negen honderdsten van Bagnaia steken op de vierde plaats. Quartararo werd vijfde voor Rins en Aleix Espargaro. De Aprilia-rijder eindigde op 5.9 seconden van de winnaar en dat was voor Aprilia het beste resultaat sinds het debuut in de MotoGP. Honda-debutant Pol Espargaro werd achtste voor Jack Miller. Enea Bastianini schitterde tijdens zijn debuut in de MotoGP. De Moto2-wereldkampioen kwam sterk naar voren en pakte de tiende plaats voor Stefan Bradl en Valentino Rossi. De MotoGP-legende lag op koers voor een top-tien, maar werd even opzij gezet door KTM-rijder Brad Binder. Rossi viel daardoor terug naar de zestiende plaats, maar wist het vege lijf te redden. Hij sloot de race af op de twaalfde plaats.

Miguel Oliveira was de beste KTM-rijder met de dertiende positie, Binder werd veertiende. Na zijn raketstart zakte Jorge Martin logischerwijs een beetje weg in het tweede deel van de race. De Pramac Ducati-rijder werd vijftiende. Luca Marini eindigde buiten de punten op de zestiende plaats, voor Iker Lecuona en Franco Morbidelli. Lorenzo Savadori was de hekkensluiter.

Voor LCR Honda werd de openingswedstrijd geen succes. Takaaki Nakagami crashte in de zevende ronde bij het insturen van bocht 9. Alex Marquez kende ook een ongelukkige race, hij ging in de veertiende ronde onderuit. Het team uit Monaco bleef puntloos.

Volgende week gaat het wereldkampioenschap verder, zelfde tijd en zelfde plaats. De Grand Prix van Doha vindt ook plaats op het Losail Circuit in Qatar.

Uitslag warm-up MotoGP Grand Prix van Qatar