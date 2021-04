De Spanjaard keerde enkele weken geleden na negen maanden afwezigheid terug in de MotoGP en deed het heel aardig in Portugal. Marquez reed voor het eerst sinds november 2019 een race uit en kwam als zevende aan de finish. Ondanks dat is Marquez op fysiek vlak nog lang niet de oude. Aan het eind van de race in Portugal kon Marquez naar eigen zeggen niet meer rijden zoals hij normaal zou doen. Tijdens de Spaanse Grand Prix, dit weekend in Jerez, hoopt Marquez weer iets beter voor de dag te komen.

“Portimao was in alle opzichten een speciaal weekend”, zei Marquez. “Maar hier is het rustiger en dat is wel belangrijk. Het voelt aan als een normaal weekend. Mijn fysieke toestand is niet echt veranderd. Ik hoop dat ik vanaf de eerste training beter kan rijden, ik hoop stabieler te presteren op een circuit dat ik goed ken. Ik heb hier goede en slechte herinneringen, gelukkig meer goede dan slechte herinneringen. Dat is belangrijk. Een echt doel heb ik niet, ik moet goed rijden, meer kilometers maken en proberen om mezelf beter thuis te voelen op de motor. We weten waar onze limiet op dit moment is. Dat is niet de motor, niet de banden, maar dat ben ik. We weten hoe we beter kunnen worden, maar daarvoor hebben we vooral tijd nodig.”

Antibiotica

De artsen hebben Marquez na zijn MotoGP-comeback geadviseerd om flink minder te trainen. Het grootste probleem is echter dat Marquez nog altijd aan de antibiotica zit als gevolg van de infectie die in december gevonden werd. “Ik heb een beetje getraind in de sportschool en heb wat gefietst”, aldus Marquez. “Maar ik heb het vooral steeds rustig aangedaan, na Portimao voelde ik mijn lijf en wist ik dat ik rust moest nemen. Het bot, de arm en de spieren is één, maar ik zit ook nog steeds aan de antibiotica en het kost tijd daarvan te herstellen. Het is lastig om er zo aan toe te zijn op je 28ste, maar ik weet dat het beter wordt als ik van de medicijnen af ben. Dan gaat het makkelijker worden.”