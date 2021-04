Woensdag werd bekend dat Aramco een van de grote sponsoren wordt van het nieuwe VR46 MotoGP-team, dat vanaf volgend jaar op de grid staat. Het bedrijf is eigendom van de Saudi-Arabische overheid, een land dat op gebied van mensenrechten geen beste reputatie heeft. Er kwam om die reden ook veel kritiek op de deal tussen VR46 en Aramco. Gevraagd naar de mensenrechtenkwestie, zei Rossi: “Ja, Aramco is de afgelopen jaren veel betrokken bij de sport. Onder andere in het voetbal, maar ook in de auto- en motorsport zoals Formule 1. Voor ons is het een belangrijke partner om een team op te zetten in de MotoGP. Verder zullen we het wel zien. Misschien kunnen we iets doen om de situatie beter te maken. Maar vanuit ons opzicht is dit een geweldige deal.”

Hij vervolgde: “Ik heb niet direct met ze gesproken. Ik ben in de eerste plaats nog een MotoGP-rijder, daar concentreer ik mij op. Natuurlijk ben ik betrokken bij de keuze voor de motor van VR46 en wat we doen in Moto2, als ook de Ducati waar Luca op rijdt. We zijn iets moois aan het bouwen en dat is begonnen in het Italiaanse Moto3-kampioenschap. We hebben veel rijders naar de MotoGP gebracht, we hebben volgens mij een belangrijke rol vervuld. Maar ik ben eerlijk gezegd niet direct betrokken geweest bij deze deal. Er werken bij VR46 veel mensen aan deze deal, aan de Moto2 en aan het toekomstige MotoGP-team. [lachend] Ik ben de baas, maar ik heb geen gesprekken met sponsors.”

Onduidelijk waar geruchten vandaan komen

Opvallend is dat er geruchten de ronde doen dat Aramco het bestaan van de deal ontkent en niet weet waar het persbericht vandaan komt. Desondanks heeft VR46 bevestigd dat de deal rond is en ook Valentino Rossi zelf verklaarde donderdagmiddag in aanloop naar de Grand Prix van Spanje dat de sponsordeal met Aramco rond is. “Ik weet niet waar dat vandaan komt”, reageerde Rossi op de geruchten toen Motorsport.com hem daarnaar vroeg. “We weten dat we een deal met Aramco hebben om het team op te zetten, binnen VR46 zijn alle mensen heel blij omdat we hier meer dan tien jaar voor gewerkt hebben. We zijn in het Italiaanse kampioenschap begonnen en dat we nu de stap naar de MotoGP maken is geweldig. Er zijn veel mensen betrokken bij dit project en ik denk dat het een mooie stap is. Ik weet niet waar de geruchten vandaan komen dat Aramco ontkent dat er een deal is.”