Woensdag werd bekend dat het team van de Yamaha MotoGP-coureur in zee gaat met Aramco, een staatsbedrijf uit Saudi-Arabië. Dat leverde flink wat discussie op, aangezien het land een twijfelachtige staat van dienst heeft als het gaat om mensenrechten. Desondanks wimpelde Rossi donderdag vragen over de samenwerking met het regime af en noemde hij het ‘een belangrijke stap’ voor het MotoGP-project van VR46. Waarschijnlijk wordt het project rond de Grand Prix van Italië officieel gepresenteerd. Ook moet dan duidelijk zijn welke motoren het team gaat gebruiken. “We praten met iedereen: Aprilia, Yamaha, Ducati en ook Suzuki”, somde Rossi donderdag desgevraagd op. “Ik ben er niet heel erg bij betrokken, maar ik weet dat er nog niets besloten is.”

In hoeverre zijn eigen team invloed heeft op de aanwezigheid van de 42-jarige Italiaan op de grid is ook nog onduidelijk. Rossi heeft de toezegging dat hij volgend seizoen weer voor Petronas Yamaha SRT kan rijden, maar moet daarvoor wel aan bepaalde eisen voldoen. “Aan de ene kant verandert het niet heel erg, ik zal dit seizoen mijn beslissing nemen”, zei Rossi op de vraag of het nieuwe project invloed heeft op zijn eigen actieve carrière. “Het hangt van de uitslagen af. Aan de andere kant helpt het wel, ik heb een extra plaats als ik wil racen met mijn eigen team. Ik ben de baas en als ik wil rijden, kan ik altijd nog een motor voor mezelf houden. We zullen het zien.”

Rossi dacht niet na over eigen MotoGP-team

Rossi suggereerde eveneens dat het zonder de steun van de nieuwe sponsor niet mogelijk zou zijn om een eigen MotoGP-team te starten. VR46 neemt de startplekken van Avintia Racing over. Dat het team gefinancierd wordt door een discutabel regime, lijkt Rossi weinig te deren. “Ik ben er blij mee. We zijn stap voor stap gegroeid. We wilden in het begin zorgen dat jonge Italiaanse rijders de stap konden zetten naar het WK. Nadat we in zee gingen met [de huidige titelsponsor] Sky, ging het stap voor stap beter. We zijn verslaafd aan deze sport en het was mooi om dit team te zien groeien. We dachten in het begin niet aan de MotoGP, want we weten allemaal dat het [kostentechnisch] een ander spel wordt na Moto2. Maar we hadden deze kans, we werken met veel mensen aan die project en dit kan heel mooi worden. Het is voor mij een mooie manier om in deze sport actief te blijven als ik mijn helm aan de wilgen hang.”