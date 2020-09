Morbidelli: Boosheid na P4 in Barcelona 'eigenlijk heel positief'

Morbidelli reed de eerste acht ronden van de Catalaanse GP aan de leiding voordat hij in de elfde ronde gepasseerd werd door teamgenoot Fabio Quartararo. De Italiaan ging vervolgens in de veertiende toer in de fout waardoor hij nog eens twee seconden verloor. Wat betreft de banden was de race een behoorlijke slijtageslag, Morbidelli moest Suzuki-rijders Joan Mir en Alex Rins uiteindelijk ook nog voorbij laten. Een vierde plaats was het resultaat.

“Ik ben boos dat ik vierde ben geworden, maar dat is eigenlijk positief omdat we op een geweldig niveau aan het rijden zijn”, verklaarde Morbidelli. “Mijn start was fantastisch en misschien heb ik iets te hard gepusht. Ik heb iets te veel van de achterband gevraagd en toen kon ik niet meer vechten toen Fabio langszij kwam. Ik zat achter hem en verloor wat op het rechte stuk. Ik moest veel riskeren in de remzones om bij te blijven, maar toen maakte ik een fout. Ik raakte hem bijna, dus ik moest rechtdoor. Ik verloor twee seconden en dat is precies waarom ik het podium niet haalde. Ik ben boos over de fout, maar over het algemeen moet ik blij zijn met de prestaties van dit weekend.”

Morbidelli beschikt dit seizoen in feite over een 2019-versie van de Yamaha M1 en was op de rechte stukken de langzaamste van het veld. Hij moest vanaf de start pushen om niet opgeslokt te worden door de achterblijvers, maar had daardoor aan het eind van de race wel te weinig ‘leven’ in de banden. “Ik dacht niet aan het sparen van de banden, dat kan alleen als je op het rechte stuk voldoende vermogen hebt”, vervolgde hij. “In dat opzicht ben ik duidelijk de langzaamste van het veld. Dit weekend was ik 6 kilometer per uur langzamer dan de andere Yamaha’s, aan het eind van de race was ik 22 kilometer per uur langzamer dan de Ducati’s. Ik had wat dat betreft geen keuze. Ik moest starten en alles geven. Ik kon de banden niet managen, alles moest er gewoon uit. Ik denk dat dit voor mij en mijn pakket de beste strategie is.

Morbidelli zinspeelde na zijn overwinning in de Grand Prix van San Marino op het vechten ‘voor iets groots’, maar denkt niet dat hij met zijn huidige motorfiets in aanmerking komt voor het kampioenschap. “We hebben pech gehad, maar staan nog op de vijfde plaats in het kampioenschap”, vervolgde hij. “Na Misano dacht ik dat er iets moois mogelijk was, maar nu we mijn potentieel hier op de rechte stukken gezien hebben. Dat is nog minder dan de andere Yamaha’s. Ik moet een stap terug doen en ontspannen. Ik moet genieten van elke race en niet overal aan denken.”

Met medewerking van Lewis Duncan