Binder reed laatste ronden Catalaanse GP 'in de regen'

Binder begon zondag als tiende aan de race, maar viel in de openingsfase vier plekken terug. Uiteindelijk kwam hij als elfde aan de finish, vooral omdat hij in de laatste ronden veel terrein verloor door een gebrek aan grip. “Ik weet niet precies waarom, maar m’n band was met tien rondjes te gaan helemaal naar de vaantjes”, keek Binder terug. “De laatste tien ronden was een kwestie van overleven, het voelde de laatste vier of vijf rondjes echt alsof ik in de regen aan het rijden was. Het was echt heel zwaar. Maar het is weer een goede leerschool, we hadden gedurende het weekend een aardig tempo en uiteindelijk zijn we de race gewoon gefinisht. Ik deed m’n best, maar helaas kwam ik niet in de buurt van het resultaat waar ik op had gehoopt.

De koele temperaturen op het Circuit de Barcelona-Catalunya zorgden ervoor dat alle coureurs noodgedwongen in actie moesten komen met de zachtste compound achterband. Veel rijders kregen tegen het eind te maken met een flinke ‘drop’. Binder zei dat hij vanwege de temperatuur niet kon gokken op de medium, hoewel die band wel langer mee zou gaan. “De voorband was wel degelijk de goede keuze, ik voelde me heel goed op de medium”, voegde hij toe. “Aan het begin van de race was het wel een beetje riskant, maar zodra de temperatuur er was voelde het prima. Het grootste probleem is dat je de medium band niet meer op temperatuur krijgt zodra de band eenmaal warm is geweest. Dat was wel een zorg. Toen we onze meeting hadden leek het erop dat het moeilijk was om een medium op temperatuur te krijgen. Het was niet echt voordelig om te gokken, dus we waren genoodzaakt om het met de soft te doen.”