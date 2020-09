Viñales terug bij af na P9 in Catalonië: “Niks ging volgens plan”

De Yamaha-rijder beschikte tijdens de trainingen voor de race over een goed racetempo en leek mee te kunnen doen om de overwinning. Viñales maakte echter een ouderwetse prutstart en kreeg de ene na de andere rijder om de oren in de eerste honderden meters van de race. Aan het eind van de eerste ronde kwam Viñales door op de zestiende plaats en moest op dat moment ‘cruisen’ omdat hij Aleix Espargaro en Cal Crutchlow niet in kon halen. Uiteindelijk kwam hij nog tot een negende plaats, maar dat was niet naar tevredenheid van Viñales. Vorig weekend boekte hij nog een dominante zege in Misano, maar dat lijkt voor Viñales alweer een eeuwigheid geleden.

“Helemaal niets ging volgens plan”, aldus Viñales. “We hebben geprobeerd om het maximale aantal punten te halen, maar het was weer zoals het altijd is geweest. Vier of vijf jaar, we hebben geen vermogen. Ik verloor aan het begin van de race veel terrein, aanvankelijk ging het nog wel, maar met name het tweede deel van de start was slecht. Dat wisten we voor de race, maar het is heel frustrerend dat ik zestien ronden achter Aleix en Cal heb gezeten. Ik kon niet inhalen, het was onmogelijk. Uiteindelijk lukte het in bocht 5, aan de buitenkant. Het was een idiote actie, ik riskeerde een crash. Maar dat is wel gebeurd. Toen ik alleen reed, waren mijn rondetijden heel goed. Wanneer je klemzit kun je niet inhalen, dat is een groot probleem. Maar ik heb het hele weekend ook problemen gehad met de grip in de bochten, we hebben veel geprobeerd. Misschien wel te veel, maar we zijn de weg in ieder geval kwijtgeraakt. In de warm-up hadden we een hele andere afstelling en we wisten niet wat we moesten kiezen. Wanneer je je werk niet goed doet, is dit het resultaat.”

Inhalen 'onmogelijk'

Viñales verklaarde ook dat hij het hele weekend te maken had gehad met een blokkerende voorkant, waardoor hij z’n andere werkzaamheden opzij moest zetten om tot een oplossing te komen. Een start van de eerste rij had zijn zondag echter wel kunnen veranderen aangezien zijn banden er nog niet zo slecht aan toe waren in de slotfase van de race. “Dit circuit is het probleem”, voegde hij toe. “Als je vooraan kunt beginnen had het een heel ander verhaal geweest. In het tweede deel van de race was ik erg sterk. Ik had niet dezelfde problemen met de banden, maar wanneer je geen goede start maakt kun je jezelf ook niet verdedigen. Het enige wat ik kon doen was ronde na ronde voorbij laten gaan, totdat de tegenstanders geen grip meer hebben. Ik heb zestien ronden kunnen cruisen achter Aleix en Cal, ze waren goed aan het verdedigen en ik kon ze echt niet inhalen.”