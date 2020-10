Dovizioso stelt teleur: “Kampioenschap niet meer in eigen hand”

De Ducati-kopman bleef zaterdag andermaal in Q1 steken en kwam tot de zevende tijd in die sessie, goed voor de zeventiende startplek. Het was voor Dovizioso al de derde keer dat hij van buiten de top-zestien moet starten. Vrijdag verklaarde de coureur dat Ducati ten opzichte van het vorige weekend geen progressie geboekt heeft en dat herhaalde hij zaterdag.

Ondanks een pittige Aragon GP staat Dovizioso nog altijd op slechts 15 punten van WK-leider Joan Mir, maar hij zegt niet meer aan het kampioenschap te denken. “Wanneer je deze snelheid hebt kun je niet aan een strategie denken en zeker niet aan het kampioenschap”, reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. “Het is zeker, ik zal de race op dezelfde manier aanvliegen om zoveel mogelijk punten te scoren. Maar het is wel zo dat je er niet aan hoeft te denken als je de snelheid niet hebt. Je kunt geen energie verspillen aan het bepalen van een strategie, simpelweg omdat we daar geen macht over hebben. We hebben het niet meer in handen. Het is op deze manier heel moeilijk. Op dit moment denk ik niet meer aan het kampioenschap, ik heb het niet meer in eigen hand.

Van de Ducati-rijders bereikte alleen Johann Zarco het tweede deel van de kwalificatie, de Fransman kwam tot de vijfde plaats. Toch denkt hij dat er niets geleerd kan worden van de goede prestaties van de GP19, de problemen hebben – zoals zo vaak – vooral te maken met de 2020-band die Michelin begin dit jaar introduceerde. “Het gaat puur om stijl, als je analyseert zie je dat het dit seizoen heel erg op en neer gaat”, voegde hij toe. “Veel rijders hebben een speciale snelheid, maar kijk waar ze in het kampioenschap staan. Het is voor mij het bewijs dat de situatie niet onder controle is, het is moeilijk dit te managen en het potentieel te gebruiken. We werken veel aan de afstelling en proberen ons aan te passen. Maar het werkt gewoon niet. Op sommige circuits zijn we iets sneller, maar over het algemeen hebben we er nooit gestaan. Het is lastig.”

Met medewerking van Lewis Duncan

