Nakagami pakt eerste MotoGP-pole in Grand Prix van Teruel

De kwalificatie voor de Grand Prix van Aragon leverde een week geleden nogal wat controverse op in het Ducati-kamp, in de Teruel GP troffen de zes rijders van het merk elkaar weer in Q1. Andrea Dovizioso kwam weer in actie in het eerste deel en moest door naar Q2 om zijn titelkansen in leven te houden.

Kwalificatie 1

Elf rijders in Q1, zes daarvan op een Ducati. Het werd weer een drukke sessie voor de Italiaanse constructeur, maar succes was allerminst gegarandeerd. Jack Miller opende het bal met een rappe 1.47.394 terwijl Pol Espargaro aansloot op twee tienden. Een 1.47.606 was op dat moment goed voor de tweede plaats, maar met nog vijf minuten te gaan leek het er sterk op dat die tijd niet genoeg zou zijn.

Alle ogen waren daarbij gericht op Andrea Dovizioso. Hij haakte zijn karretje aan bij Jack Miller, maar de eerste ronde leverde niks op. Daarna waren er nog twee kansen. Espargaro was de eerste met een sterke tijd. Hij verbeterde zijn eigen tijd met maar liefst zes tienden naar een 1.47.071. Hij klom op naar de eerste plaats met een tijd die vorige week goed was voor pole-position. Hij was daarmee zeker van de eerste transferplek naar Q2.

Daarachter was het interessant. Jack Miller verbeterde zich niet meer, hij brak zijn laatste ronde af nadat hij op zijn dashboard een bericht kreeg dat hij gevolgd werd door Brad Binder. De Zuid-Afrikaan kon niet sneller en bleef steken op de vijfde plaats. Aleix Espargaro verbeterde zich wel naar de tweede plaats, maar het was van korte duur: Johann Zarco dook onder de tijd van de Aprilia-man door. Zarco klokte een 1.47.303 en ging daarmee door naar Q2.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Teruel - Kwalificatie 1

Kwalificatie 2

Met Espargaro en Zarco was het twaalftal voor Q2 compleet met daarbij drie Honda's, drie KTM's, drie Yamaha's, twee Suzuki's en een eenzame Ducati. In een sessie van vijftien minuten gingen zij de strijd aan om pole-position voor de elfde race van het seizoen. De grote favoriet voor de sessie was Takaaki Nakagami, hij opende het bal met een 1.47.072. Hij stond voor Franco Morbidelli, Johann Zarco en Fabio Quartararo. Joan Mir reed geen competitieve ronde in de eerste run, hij stond op dat moment twaalfde.

Er stond in het tweede deel van de kwalificatie geen maat op de LCR Honda-rijder. Niemand kwam in eerste instantie aan de tijd van Nakagami, pas in de laatste ronde van de sessie noteerde Nakagami rode sectoren. Hij verbeterde zich nog maar eens en klokte een 1.46.882. Dat was meer dan genoeg voor pole-position, hoewel Franco Morbidelli nog dichtbij kwam. Hij reed een 1.46.945 en was zes honderdsten langzamer dan de Japanner. Hij pakte zijn eerste pole-position in de MotoGP, bovendien is hij de eerste Japanse rijder in zestien jaar die pole-position gepakt heeft in een MotoGP-race.

Alex Rins werd derde voor Maverick Viñales en Johann Zarco. Die laatste ging in de slotfase van de sessie nog onderuit. Fabio Quartararo was bezig aan een verbetering, maar wist dat in de laatste sectoren niet om te zetten in een nieuwe pole. Hij eindigde op de zesde plaats. Cal Crutchlow werd zevende voor Miguel Oliveira en Pol Espargaro. Alex Marquez klokte de tiende tijd voor Iker Lecuona en Joan Mir. De WK-leider stelde teleur in de kwalificatie, hij was zeven tienden langzamer dan Nakagami. Zijn snelste ronde werd later ook nog geschrapt waardoor hij met een 1.51.670 geklasseerd werd.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Teruel - Kwalificatie 2

Vrije training 4

Zoals wel vaker tijdens het tweede weekend op het circuit waren de verschillen tijdens de vierde vrije training weer verschrikkelijk klein. Niet aan het front, Maverick Viñales en Takaaki Nakagami waren met afstand sneller dan de rest. De rijders vanaf de derde tot de veertiende plaats werden echter gescheiden door slechts vier tienden van een seconde. Joan Mir werd derde voor de broers Espargaro: KTM-rijder Pol eindigde voor Aleix van Aprilia.

Jack Miller was de beste Ducati-rijder op de zevende plaats, de fabrieksrijders stonden er weer niet heel goed bij. Andrea Dovizioso werd zeventiende, Danilo Petrucci eindigde op de twintigste stek.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Teruel - Vrije training 4