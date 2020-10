Quartararo mist ‘twee of drie tienden’ voor winst in Teruel GP

Vorig weekend kende Quartararo een rampzalige race toen de druk in zijn voorband na een paar ronden hard opliep en hij achttiende werd. Later bleek dat de bandendruk bij de start van de race iets te hoog lag. Daardoor raakte de Fransman de leiding in het klassement kwijt en staat hij op zes punten van de nieuwe leider, Joan Mir van Suzuki. In de kwalificatie voor de Teruel GP eindigde Quartararo zaterdagmiddag op de zesde plaats, ondanks dat hij naar eigen zeggen een slecht gevoel had. Het racetempo is iets beter na forse veranderingen aan de Yamaha M1, maar nog altijd voelt de Petronas-coureur dat hij iets mist.

“Het tempo is niet geweldig, maar we staan niet ver af”, constateerde de 21-jarige Quartararo. “We missen misschien twee tienden, maar zonder die twee tienden is het lastig om voor de top-vijf te vechten. Ik weet waar we beter kunnen worden, dus het kan zeker beter. Maar wat betreft de bandenkeuze zijn we er nog niet uit welke achterband we gaan gebruiken. De soft ziet er goed uit, maar die gaat korter mee. De medium is aan het begin niet geweldig, maar blijft wel constanter. We moeten slim zijn en proberen om nog wat te verbeteren in de warm-up.”

Quartararo boekte ten opzichte van het eerste weekend in Aragon wel degelijk wat progressie, maar zag ook dat de rest van het veld beter is geworden. “Vorige week reed ik vijftien ronden met een band en reed ik rondjes 1.49-hoog, nu reed ik zestien ronden en kon ik nog 1.49.1 doen. Iedereen is beter geworden, iedereen is zoveel sneller. Ik denk dat we twee of drie tienden missen om er goed voor te staan, in bepaalde bochten gaat het gewoon niet goed. Het probleem met de bandendruk is opgelost, daar ben ik blij mee. Maar ik maak me wel wat zorgen want nu ben ik niet snel genoeg voor een goed resultaat. Ik ga wel beter worden.”

Ondanks dat hij aan een verbetering denkt, is Aragon niet bepaald het beste jachtterrein voor Quartararo: “Ik geloof dat Nakagami deze race kan winnen, onze grootste tegenstanders zijn Mir, Viñales en Dovizioso. Dit is voor mij een race waar ik nooit het goede gevoel gehad heb. Ik moet m’n best doen, maar ik weet dat ik me veel beter ga voelen in Valencia [waar de komende twee races plaatsvinden]. Ik weet niet waarom ik niet goed ben op dit circuit, maar de afgelopen twee weekenden was het niet best. Vorig jaar ook al niet.”