Beide MotoGP-titelkandidaten naar Q1, Zarco snelste in Misano

De zaterdag begon grijs en grauw in Misano. "Het regende niet, maar de lucht was wel nat", was een treffende omschrijving van een van de mannen in de paddock. Het asfalt was inderdaad nog behoorlijk nat aan het begin van de sessie, maar het circuit gaf dusdanig veel grip dat er toch vrijwel meteen snelle tijden gereden werden. Lorenzo Savadori begon aan zijn tweede ronde van de ochtend toen hij bij het insturen van de eerste bocht ten val kwam. De Aprilia-wildcard had pijn en werd naar het medisch centrum op het circuit afgevoerd.

Alle ogen waren intussen gericht op Fabio Quartararo, de coureur die het wereldkampioenschap dit weekend in zijn voordeel kan beslissen. De Fransman plaatste zich dit seizoen tot nu toe elke race rechtstreeks voor Q2, maar op een opdrogend Misano zou het een hele klus worden. De Yamaha-man gaf vrijdag toe dat zijn machine nergens was in dergelijke omstandigheden en ook nu bleek weer dat er geen oplossing gevonden was. De WK-leider kreeg toch wel wat druk op zijn schouders, maar ronde na ronde was het bijzonder moeilijk om vooruitgang te vinden.

Met zo'n vijf minuten te gaan vond hij wat vooruitgang en stond hij op de tiende plaats, maar dat was niet van lange duur. Intussen stonden de Ducati's fier bovenaan, met drie op een rij op de eerste drie plaatsen. Johann Zarco was de rapste van het stel, hij produceerde 1.40.384 en dat was genoeg voor P1. Hij stond net voor teamgenoot Jorge Martin, die op 87 duizendsten van een seconde stond. Jack Miller was derde op iets meer dan een tiende. Miguel Oliveira ging in zijn dertiende toer over het Italiaanse circuit naar de snelste tijd en zakte uiteindelijk terug tot de vierde stek. Een ronde na zijn impressionante ronde ging de Portugees hard onderuit bij het uitkomen van bocht 15. De coureur bleef ongedeerd, maar verbeterde zich daarna niet meer.

Marc Marquez en Pol Espargaro eindigden op de plekken vijf en zes, Franco Morbidelli was de enige Yamaha-rijder in de top-tien. Hij werd zevende voor Aleix Espargaro, Danilo Petrucci en de verrassing van de ochtendsessie: Luca Marini. Het betekende automatisch ook dat Francesco Bagnaia zich in de luren had laten liggen. De tweede uit het klassement kwam in de slotfase van de sessie tot een snellere tijd, maar dat was niet genoeg voor rechtstreekse plaatsing. Het was een verzachtende factor in het feit dat Quartararo ook geen ticket voor Q2 wist te scoren.

Bagnaia eindigde als elfde terwijl Quartararo vijftiende werd. Dat waren niet de enige grote namen, MotoGP-kampioen Joan Mir en Alex Rins kwamen er niet aan te pas. Mir eindigde als twaalfde, Alex Rins kreeg tijdens de sessie tegenslag te verwerken toen hij in Curvone de macht over het stuur verloor.

Valentino Rossi presenteerde voorafgaand aan de derde training een speciale helm. Deze keer was het een bedankje voor zijn fans ter ere van zijn laatste thuisrace in de MotoGP. Op de baan kon Rossi geen vooruitgang boeken. Hij eindigde op de 23ste plaats en was vier tienden langzamer dan Andrea Dovizioso.

Uitslag derde vrije training MotoGP Grand Prix van Emilia-Romagna