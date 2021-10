Fabio Quartararo mag dit weekend maximaal drie punten verliezen ten opzichte van Francesco Bagnaia en dan is hij de wereldkampioen in de MotoGP. Veel kans om daarover na te denken kreeg Quartararo vrijdag echter niet. In de eerste twee oefensessies was het nat op het Misano World Circuit Marco Simoncelli en juist dat is de achilleshiel van Quartararo en Yamaha. De zestiende plaats na de twee trainingen is niet naar tevredenheid en het verraste de WK-leider enigszins dat een nieuwe set banden hem niet verder hielp in het tweede deel van de sessie.

“Ik probeerde alles om in de top-tien te komen”, aldus Quartararo. “Op een gegeven moment vond ik dat we nieuwe banden nodig hadden, maar daarna voelde ik me een stuk slechter en we waren bijna een seconde langzamer dan een run eerder, ondanks dat de baan inmiddels een stuk droger was. In feite hebben veel rijders een stap gemaakt in de gemixte omstandigheden en we moeten begrijpen waarom wij achterblijven. We zijn niet de enige, alle Yamaha’s hebben hier last van. Daar moeten we naar kijken.”

Op de opdrogende baan loopt Quartararo om onduidelijke redenen dus achter de feiten aan terwijl het in de regen een stuk beter was dan tijdens de vorige sessies. Enkele weken geleden werd op het Circuit of the Americas op een natte baan gereden, ook tijdens het vorige bezoek aan Misano vorige maand was het een sessie nat. “Om eerlijk te zijn ben ik blij met de stappen die we gemaakt hebben als de baan echt nat is”, vervolgde Quartararo. “Deze middag voelde ik me goed op de motor, toen ik voor de eerste keer in de pits kwam stonden we op de zevende plaats. Ik was redelijk tevreden. Zodra de baan begon te drogen was het helemaal mis. Je rijdt met een motor die compleet anders is, het sturen en remmen gaat niet. Er is geen grip. Alle problemen spelen dan weer op. Als de baan volledig nat is, dan hebben we een flinke stap gemaakt ten opzichte van de vorige keer dat we hier waren. In de gemengde condities weet ik niet waarom we zo slecht zijn.”

Wel weet Quartararo dat het een structureel probleem is bij Yamaha. Franco Morbidelli was in de ochtend nog flink sneller, maar op de opdrogende baan kon ook hij geen vuist maken. Juist de krachtpatsers van de MotoGP-grid zijn sterk als de omstandigheden snel veranderen, vermoedelijk vanwege de aanpassingen die rijders moeten doen in hun stijl. Quartararo: “Ik heb net de data bekeken waar Franco [vanochtend] sneller was. Dat is normaal, ik heb ook naar Vale en Dovi gekeken. Die info is waardevol, maar ik denk dat we het redelijk goed gedaan hebben. Er is iets mis met de motor als de baan opdroogt, dat weten we. De Ducati’s zijn sterk en hebben veel vermogen, dat voel je nog meer dan op de droge baan. Om eerlijk te zijn vind ik het teleurstellend dat we niet in de top-tien staan, maar het is positief dat we deze stap op een natte baan hebben kunnen zetten. Deze dag verliep niet zoals ik gedacht, maar vandaag hebben we wel een positieve stap gezet.”