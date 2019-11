Avintia over vertrek Abraham: “Ging om toekomst van team”

Abraham maakte zaterdagavond in een bijeenkomst met zijn fans bekend dat hij met onmiddellijke ingang zijn zitje bij Avintia Racing kwijt was. De rijder liet vervolgens op maandag weten dat hij per e-mail verwittigd werd van zijn vertrek terwijl hij ook voor 2020 nog een contract had bij het team. Teammanager Xaus is van mening dat zijn team niet verkeerd gehandeld heeft in de afwikkeling van zaken met Abraham.

“Eigenlijk valt er niet zoveel te zeggen”, begon Xaus in gesprek met MotoGP.com. “We zijn fatsoenlijk geweest tegen de rijder, een contract is een contract. Wij hebben ons aan het contract gehouden, maar aan de andere kant was niet alles duidelijk. Veel adviezen, veel situaties. Uiteindelijk ben ik niet de eigenaar van het team, ik kan er verder ook weinig aan doen. We hebben tot aan de laatste dag alles gegeven aan Karel. Het was duidelijk dat we de toekomst van het team veilig moesten stellen, dat was nog geen gegeven. Ik heb opgevolgd wat de eigenaar van het team besloten heeft. Nu begrijp ik dat Karel overstuur is, maar we hebben veel gesprekken gevoerd voordat we in deze situatie terecht kwamen.”

Het nieuws dat Abraham plaats moest maken kwam kort nadat bekend werd dat Johann Zarco op pole-position staat om volgend seizoen toch in de MotoGP te blijven. Dat moet dan gebeuren bij Avintia, het team dat hij eerst afwees omdat het “geen topteam” was. Het Ducati-management heeft zich ingespannen de Fransman toch binnen te halen. Hoewel Xaus nog niet weet wanneer de komst van Zarco definitief beklonken is, stelt de Spanjaard dat hij alles in het werk heeft gesteld om het beste voor het team te behalen.

“Ik heb altijd mijn best gedaan om het beste te halen uit de samenwerking met Ducati en mijn eigen team. Het was dit jaar een rommelige situatie. Uiteindelijk hebben we een nieuw tweejarig contract met Ducati, met betere voorwaarden. Daar zijn we blij mee, het biedt namelijk perspectief voor de toekomst. Dat was het belangrijkste voor ons. Nu kunnen we vooruitkijken, hoewel nog niet helemaal zeker is hoe het eruit gaat zien. We weten dat Tito [Rabat] aan de ene kant zit met goed materiaal, aan de andere kant moet Ducati zorgen voor dat goede materiaal. We hopen spoedig iets bekend te maken.”

Zarco krijgt mogelijk fabriekscontract

Xaus bevestigde dat beide rijders de beschikking krijgen over 2019-motoren, met de gebruikelijke updates van het pakket. De teammanager hoopt de line-up voor 2020 zo snel mogelijk rond te hebben, maar is daarin “afhankelijk van een derde”. Xaus suggereerde daarmee dat Zarco mogelijk onder contract komt bij het fabrieksteam. Hij vervolgde: “Er zijn verschillende mogelijkheden en dit is er eentje. Als het gaat gebeuren is het een meerwaarde voor het team. De motivatie is in zo’n geval heel anders voor de sponsors, de monteurs, het team en de rijders. Op dit moment heb ik geen controle over de situatie, maar we doen ons best om een beter team te worden. Momenteel zijn we afhankelijk van anderen.”

Met medewerking van Valentin Khorounzhiy