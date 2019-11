Abraham kreeg per e-mail te horen dat hij zitje kwijt was

Abraham moest het veld ruimen bij Avintia, ondanks dat hij nog een contract had tot het eind van 2020. De coureur wordt naar verwachting vervangen door Johann Zarco, die vorige week sprak met het management van Ducati. Omdat de Fransman ervaring heeft op de Yamaha, KTM en Honda is hij interessant voor de Italiaanse renstal. Bovendien willen MotoGP-promotor Dorna en de promotor van de Franse GP graag dat Zarco op de grid staat.

De manier waarop Abraham te horen kreeg dat er volgend jaar geen plaats meer voor hem is, was niet bijzonder chique. De coureur en zijn persoonlijke team waren niet helemaal tevreden met de gang van zaken binnen Avintia Racing, maar hij kreeg per e-mail te horen dat hij volgend seizoen niet meer rijdt. “Het was aan het eind van vrijdagmiddag dat ik m’n mail opende en daar zag ik een bericht van een notaris”, vertelde hij in gesprek met MotoMatters.com. “Het was een volledig Spaanse mail, niet in het Engels of Tsjechisch. De notaris schreef dat hij werkte voor Esponsorama [de organisatie achter Avintia Racing] en hij stuurde het papierwerk mee.”

Geen contact

Omdat Abraham de Spaanse taal niet helemaal machtig is en de vertaalbureaus op vrijdagmiddag al gesloten waren, gebruikte hij een vertaalmachine om de brief toch te kunnen lezen: “Toen we het document vertaalden werd duidelijk dat dit een brief was waarin ze het contract opzegden.” Abraham zocht om opheldering bij teammanager Ruben Xaus, maar kreeg geen gehoor: “We hebben meerdere keren contact gezocht, maar we kregen geen antwoord. Op zaterdag stuurde ik hem nog een bericht waarin ik zei dat ik mail gehad had en dat ik niet begreep wat het betekende. Ik vroeg hem of ik naar Jerez af moest reizen en toen kreeg ik wel antwoord terug. Hij schreef: ‘Correct, dit is de opzegging van het contract, kom niet naar Jerez en communiceer niet meer met mij’.”

De gang van zaken binnen Avintia Racing was al langer merkwaardig, vond Abraham. Zo werkte er tijdens de Grand Prix van Maleisië ineens niemand van schokbrekerleverancier Ohlins voor het team. “Hij was wel in Maleisië, maar hij mocht niet voor ons werken omdat er wat problemen waren.”