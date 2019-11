Marquez opnieuw onder het mes vanwege schouderblessure

Marquez liep zijn nieuwste blessure op toen hij in de kwalificatie van de Grand Prix van Maleisië crashte. Dit deed de wereldkampioen terwijl hij Petronas Yamaha SRT-rijder Fabio Quartararo poogde te volgen op jacht naar een snelle ronde. Hoewel de Spanjaard tijdens de race gewoon in actie kwam en twee weken later zelfs zegevierde in Valencia, is hij toch niet helemaal ongeschonden uit de strijd gekomen.

In een korte verklaring bevestigde Repsol Honda dinsdagmiddag dat de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen inderdaad weer onder het mes moet. Dit vindt plaats op 27 november in het Hospital Universitari Dexeus-Quiron in Barcelona.

“Ik had deze winter graag lekker vakantie gevierd en genoten van wat rust na een geweldig 2019 maar het is tijd voor een operatie aan mijn rechterschouder”, zei Marquez. “Zoals iedereen weet was afgelopen winter erg zwaar voor me vanwege de operatie aan de linkerschouder. Die was zeer beschadigd. Ik wil voorkomen dat mijn rechterschouder in de toekomst in een vergelijkbare conditie terechtkomt. Ik heb veel met de artsen gesproken om de opties af te wegen. We hebben besloten dat het het beste is om een operatie te ondergaan.”

Deze en vorige week kwam Marquez gewoon in actie tijdens de post-season tests, ook om het materiaal voor 2020 alvast te testen. In Valencia reed de wereldkampioen zo’n 131 ronden, tijdens de tweedaagse in Jerez bleef het bij 83 ronden. Daarbij moet opgemerkt worden dat de dinsdagmiddag van de Jerez-test in het water viel door regen. Dinsdagochtend noteerde hij wel de snelste tijd.

Afgelopen jaar moest Marquez in de winterperiode ook al onder het mes. De coureur werkte destijds een intensieve revalidatie af en was niet 100 procent fit tijdens de eerste race van het seizoen in Qatar.