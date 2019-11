Dovizioso hoopvol na experiment met nieuw Ducati-chassis

De Ducati GP19 schoot afgelopen seizoen structureel tekort in het bochtenwerk. Dovizioso liet zich hier herhaaldelijk over uit en was kritisch op het gebrek aan ontwikkeling binnen de renstal uit Borgo Panigale. Tijdens de eerste post-season test in Valencia kon de ervaren Italiaan nog geen goed oordeel geven over de verbeteringen voor 2020, het circuit van Jerez is daarvoor een stuk waardevoller.

“We hebben verschillende dingen kunnen testen, maar hebben nog niet alles gedaan”, concludeerde Dovizioso na de eerste dag in Jerez. “We hebben de verschillende chassis’ opnieuw vergeleken, dat is belangrijk op dit circuit. Het gevoel is redelijk goed, maar er zijn positieve en negatieve punten. De verbetering is nog niet zo groot als we hadden gehoopt, maar dat is redelijk normaal. Dit chassis was behoorlijk verschillend en we moeten de data dus goed analyseren en bestuderen waar we nog winst kunnen boeken. Dan kunnen we voor de toekomst nog een stap maken.”

De positieve zaken van het nieuwe prototype moeten verder uitvergroot worden om tot een structurele verbetering te komen, denkt de Ducatist. “We hebben weer een stap gezet aangezien we niet echt negatieve punten hebben gevonden. Dat is goed, maar de stap was niet heel groot. We moeten zoveel mogelijk leren van deze test. Soms maak je een klein stapje, maar als je begrijpt waar het vandaan komt kun je nog een grotere stap maken. Het belangrijkste is dat we dat hier leren, maar dat is nog niet zo eenvoudig.”

Ondanks dat Dovizioso zich in het verleden vaak negatief uitgelaten heeft over de Ducati, gelooft hij dat de eerste stap richting verbetering gezet is. “We zouden midden in de bochten graag nog wat beter worden, maar de eerste stap is gezet en dat is positief. Het wordt belangrijk om te zien hoe we beter zijn geworden, op basis daarvan kunnen we dan verder. Het is moeilijk om te zien waar je een grote stap maakt, vooral als je op een ander chassis zit. Het was heel interessant wat we nu bereikt hebben, maar het kan nog beter.”

In beeld: Het nieuwe prototype van Ducati