Espargaro heeft moeite met nieuwe sprintrace: “Niet mijn stijl”

Espargaro moest vanaf de negende plek beginnen na een tegenvallende kwalificatie. Hij moest aan de bak om nog wat punten te pakken in de sprintrace. De Spanjaard lag op een gegeven moment op de zevende plek, maar kwam uiteindelijk ten val in bocht 9. De coureur concludeert dat het komt omdat hij zich niet thuisvoelt in het nieuwe format, dat voor dit seizoen ingevoerd is bij alle Grands Prix.

“Inhalen is moeilijk omdat iedereen de hele race op de limiet zit, ze remmen extreem laat en hoeven niet te denken aan bandenslijtage”, legt Espargaro uit. “Inhalen is lastig, alles draait om de kwalificatie. Net als in Portimao betaalde ik de prijs voor een slechte startplek. De Sprints zullen het hele weekend zo zijn, daardoor maakte ik een fout. Ik wil niet echt agressief zijn tegen andere rijders. Ik heb misschien wel te hard gepusht om tijd goed te maken, we weten hoe kort deze races zijn en je kunt je geen tijdverlies permitteren. Ik hoop dat iedereen van deze races geniet, het is een mooie show en de kwaliteit is geweldig voor televisie. Maar het is niet mijn ding.”

Gevraagd of hij zichzelf op dat vlak kan verbeteren, stelt hij: “Ik kan iets agressiever zijn, maar het gaat om DNA. Ik ben nooit echt heel agressief geweest. Ik moet iets meer geven, maar het is niet zo dat je dat met een druk op de knop kunt doen.” Espargaro bulkt voor de Grand Prix van zondag nog altijd van het zelfvertrouwen, alleen Marco Bezzecchi is op papier beter: “Ik denk dat we echt snel zijn”, gaat Espargaro verder. “In Portimao reed ik op de limiet en vandaag ging niemand echt snel, alleen Bezzecchi is sneller dan wie dan ook. Als hij vooraan begint, is hij zeker de te kloppen man.”