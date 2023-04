Morbidelli geeft teken van leven: "Dit voelt heel erg lekker"

“Ik weet niet of ik een ronde of langer aan de leiding reed, maar het voelde zo goed”, zegt Franco Morbidelli met een brede glimlach. “Ik voelde wel dat ik aan het eind minder potentie had dan de Ducati’s. Ik probeerde alles te geven en het beste resultaat te pakken. Dat is de vierde plek, daar ben ik blij mee. Het team verdient dit enorm, ze werken zo hard om beter te worden. We moeten eigenlijk nog harder werken om de motor te verbeteren. Dit soort resultaten zijn brandstof voor mij en het team.”

Volgens de 28-jarige coureur uit Rome heeft Yamaha met de nieuwe krachtbron een aardige slag geslagen. Hij kon zaterdag in de sprintrace de Ducati’s niet aanvallen op de rechte stukken, maar was in elk geval in staat om te verdedigen. “We waren echt snel op de rechte stukken, dat is met dank aan [Yamaha-consultant] Luca Marmorini”, vindt Morbidelli. “Er zijn interessante gebieden waar we nog beter kunnen worden. Op dit moment is de grip niet in ons voordeel en daar moeten we aan werken.”

Morbidelli vocht tijdens de sprintrace onder meer tegen Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi en Luca Marini. Dat zijn allemaal ploegmaten uit de VR46 Academy. “Het was net alsof we op de ranch aan het racen waren. We vechten altijd hard tegen elkaar, we zijn goede vrienden en hebben een goede band met elkaar. We houden niets verborgen en zijn heel open naar elkaar, het is niet erg als we elkaar raken. We zijn niet bang om iemand anders te vertellen dat het een klootzak is. Dit is een mooie groep en dat zie je ook terug in de prestaties op de baan.”

Morbidelli start zondag in de Grand Prix van Argentinië weer vanaf de vierde startplek. Hij kijkt met vertrouwen uit naar de wedstrijd. “Vorig jaar werden we hier op de rechte stukken omver geblazen, nu konden we echt meedoen. Dat is heel goed.”