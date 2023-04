Joan Mir naar het ziekenhuis na zware crash in MotoGP Sprint

Joan Mir was al bezig aan een rampzalig weekend in Argentinië. De oud-wereldkampioen van 2020 kreeg de problemen die op vrijdag speelden met de RC213V niet opgelost en eindigde in de kwalificatie op de laatste plek. In de MotoGP-sprintrace van zaterdagmiddag probeerde hij in rap tempo wat plekken goed te maken, maar ook dat liep al vrij snel verkeerd. In de eerste ronde kwam Mir zwaar ten val in bocht 7.

Hij werd door de hulpdiensten naar het medisch centrum op het circuit gebracht. Mir had vooral last van zijn enkel. In eerste instantie zijn er geen breuken gevonden, maar de coureur gaat toch naar het ziekenhuis van Santiago voor nader onderzoek. De Honda-man is per helikopter overgebracht naar het hospitaal, naar verluidt vanwege een vermoedelijke hersenschudding.

MotoGP-arts Angel Charte gaf na het verrichten van de onderzoeken kort commentaar op de situatie: "Joan liep een hersenschudding op bij zijn crash, in de eerste momenten herstelde hij daarvan", zegt Charte bij de Spaanse televisie. "Hij had moeite om zich te bewegen en daar heb ik een scan gedaan. Zonder groot alarm te slaan vonden we wel wat dingen waarvan we het verstandig vinden om het te laten checken in het ziekenhuis."

Mir is te allen tijde bij bewustzijn geweest na het incident. Hij was dit weekend in Argentinië de enige Honda-fabrieksrijder aan de start. Marc Marquez raakte vorig weekend geblesseerd aan zijn hand toen hij een aanrijding had met Miguel Oliveira. De achtvoudig wereldkampioen hoopt over twee weken in Amerika weer aan de start te staan.

De MotoGP Sprint op het circuit van Termas de Río Hondo was een spectaculaire aangelegenheid. Brad Binder stormde in de eerste ronde van de vijftiende plek naar voren en werd uiteindelijk winnaar van de wedstrijd.