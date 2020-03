Vijf coureurs om in het Moto3-seizoen 2020 in de gaten te houden

Vanuit de Moto3-klasse hebben tal van coureurs in de winter van 2019 op 2020 de overstap gemaakt naar het tweede niveau, maar een blik op de deelnemerslijst leert ons dat het startveld niet aan kwaliteit heeft ingeboet. Motorsport.com zet vijf coureurs op een rij die in 2020 om verschillende redenen hoge ogen kunnen gooien.

Tatsuki Suzuki

In zijn vijfde volledige seizoen in de Moto3 wist Tatsuki Suzuki dan daadwerkelijk de ban te breken en zijn eerste podium te scoren. In Jerez stond de jonge Japanner op het podium en nota bene op het Misano World Circuit Marco Simoncelli in San Marino pakte hij zijn eerste overwinning. Dat deed Suzuki onder toeziend oog van zijn mentor en teambaas Paolo Simoncelli, de vader van de tragisch verongelukte Marco Simoncelli. Toeval of niet, het was in ieder geval een bijzonder emotionele doorbraak van Suzuki. In de afsluitende races van het seizoen kwam Suzuki vervolgens sterker voor de dag, iets wat toch hoop moet geven met het oog op komend seizoen. Het is voor de jongeling in ieder geval zaak om constanter te presteren want alleen dan maak je kans op de wereldtitel in de klasse der lichtgewichten.

Paolo Simoncelli met zijn protegé Tatsuki Suzuki, SIC58 Squadra Corse

Jaume Masia

Nog zo’n coureur die in 2019 zijn eerste Grand Prix won, is Jaume Masia. De jonge Spanjaard werkte een overwegend wisselvallig seizoen af bij Bester Capital Dubai, een team dat in de tweede helft van het seizoen ook nog eens in financiële moeilijkheden geraakte. Ondanks dat schopte Masia het vorig seizoen vier keer tot het podium, een overwinning had hij al vroeg in het seizoen op zijn conto staan toen hij in Termas de Rio Hondo de meet als eerste passeerde. De rest van het seizoen kwam zijn potentie er maar mondjesmaat uit, maar het was toch genoeg om een plek te veroveren binnen het topteam in de Moto3. In 2020 rijdt Masia namelijk in de felgroene kleuren van Leopard Racing, het team dat vorig jaar wereldkampioen werd met Lorenzo Dalla Porta. Dit team wordt geacht uitstekend om te kunnen gaan met een jongeling als Masia, al heeft hij binnen de eigen gelederen met Dennis Foggia ook al een geduchte concurrent.

Jaume Masia maakte voor 2020 de overstap naar het gerenommeerde Leopard Racing

Tony Arbolino

Met Lorenzo Dalla Porta, Aron Canet en Marcos Ramirez is de volledige top-drie uit het kampioenschap van vorig seizoen vertrokken naar de Moto2. Tony Arbolino is de hoogstgeplaatste rijder die op zijn plek is blijven zitten. De coureur van de Snipers-formatie kende afgelopen jaar een bijzonder sterke fase in de zomer. Hij scoorde in Mugello en Assen twee overwinningen waarna hij na de zomerstap vier achtereenvolgende podiumfinishes scoorde. De Italiaan had daarmee blijkbaar een cartouche verschoten, want in de laatste fase van het seizoen kwam hij er wat betreft de overwinningen niet meer aan te pas. Met Filip Salac heeft Arbolino opnieuw een sterke teamgenoot, Romano Fenati is inmiddels weer vertrokken. Arbolino klokte de derde tijd tijdens de Moto3-test in Qatar en dat belooft alvast goeds voor aankomend weekend. Het is daarna zaak om constant genoeg te presteren om aan het eind van het seizoen voor de knikkers mee te doen.

Tony Arbolino is in 2020 de hoogst geplaatste coureur uit het 2019-kampioenschap in de Moto3-klasse.

Sergio Garcia

We hebben het hier niet over de wereldberoemde golfer, maar wel over een razendsnelle Spaans wegracetalent. Spanje zit de afgelopen jaren behoorlijk ruim in het talent en Sergio Garcia is een aardige aanvulling op de uitgebreide pool. Met zijn 16 jaar heeft Garcia nog enorm veel tijd om te leren, maar we mogen stiekem toch al wat verwachten van de coureur die in Qatar zijn achttiende GP-start gaat maken. Dit mag op basis van de eindfase van vorig seizoen. In Maleisië schopte Garcia het voor het eerst tot het podium, hij schreef vervolgens de slotrace van het seizoen in Valencia op zijn naam. Garcia gaat – als alles goed gaat – een gouden toekomst in de sport tegemoet en in 2020 gaan we daar meer van zijn.

Van Sergio Garcia, Estrella Galicia 0,0 mogen we in 2020 veel verwachten

Carlos Tatay

Carlos Tatay is nog zo’n Spaanse oogappel. De Moto3-debutant is de meest recente kampioen in de Red Bull Rookies Cup, een bewezen concept van waaruit verschillende wereldkampioenen de doorstroom gemaakt hebben in de GP-paddock. In zijn kampioensjaar in de Rookies Cup maakte Tatay in de beginfase behoorlijke indruk door vier races te winnen. De jongeling werd voor dit seizoen opgepikt door Reale Avintia Racing nadat hij vorig seizoen drie wildcardraces zou rijden. Twee daarvan reed hij ook daadwerkelijk, maar in de derde veroorzaakte hij een zware valpartij en kwam hij bij de herstart niet meer aan het vertrek. Tatay gaat in zijn eerste Grand Prix-jaar ongetwijfeld nog leergeld betalen, maar op den duur mogen we mooie zaken verwachten van deze nieuwe toevoeging.