Woensdag kondigde Liqui Moly Husqvarna Intact GP, zoals het team voluit heet, aan welke coureurs het in 2024 inzet in zowel de Moto2 als de Moto3. In de lichtste klasse is opnieuw een plekje vrijgemaakt voor Collin Veijer. De 18-jarige coureur uit Staphorst maakte eerder dit jaar zijn debuut in het wereldkampioenschap en heeft sindsdien al enkele mooie dingen laten zien. Een podiumplaats behaalde hij nog niet, maar in Oostenrijk stond hij wel voor het eerst op pole-position. Die race sloot hij vervolgens af op de vierde positie, wat tot dusver zijn beste resultaat is. Met nog zes races voor de boeg staat Veijer op de dertiende plaats in het kampioenschap met 63 punten.

"Ik ben heel blij dat ik volgend jaar opnieuw met dit team werk", zegt Veijer over zijn contractverlenging. "Ik denk dat we het op dit moment behoorlijk goed doen en ik hoop dat we dit volgend jaar kunnen voortzetten. Ik ben heel blij dat het team in mij gelooft, dus hopelijk kunnen we het in 2024 nog beter doen. Ik ben alle sponsoren die dit mogelijk maken heel dankbaar. Ik kijk nu al uit naar volgend jaar en ik hoop dat we ons werk kunnen doorzetten. Ik wil alle betrokkenen bedanken, maar in het bijzonder mijn sponsoren, mijn familie en vrienden."

Dit jaar rijdt Veijer aan de zijde van de ervaren Ayumu Sasaki, die nog volop meedoet in de strijd om de wereldtitel. De Japanner debuteert in 2024 echter met Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp in de Moto2. Zijn vervanger bij Intact GP is zijn 26-jarige landgenoot Tatsuki Suzuki, die momenteel nog uitkomt voor Leopard Honda. Suzuki is nu bezig met zijn negende seizoen in de Moto3 en behaalde in 153 starts drie Grand Prix-zeges.

Intact GP maakte tegelijkertijd ook bekend hoe de zitjes van het Moto2-team worden ingevuld. Darryn Binder verdedigt ook in 2024 weer de eer van het team, maar wel krijgt hij een nieuwe teamgenoot. Die luistert naar de naam Senna Agius, die dit jaar als invaller al vijf races voor het team reed. De komst van de 18-jarige Australiër gaat ten koste van Lukas Tulovic, die na één seizoen alweer bedankt wordt voor bewezen diensten.