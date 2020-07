Suzuki schrijft tweede Moto3-race in Jerez op zijn naam

Een week na een spectaculaire race op het circuit van Jerez mochten de dertig coureurs het allemaal opnieuw proberen. Het toneel was hetzelfde, het bloedhete Circuito de Jerez in het zuidwesten van Spanje. Ook de polesitter voor de race was hetzelfde, Paolo Simoncelli's protegé Suzuki pakte zaterdag voor de derde keer op rij pole-position. Hij had daarmee opnieuw een goede uitgangspositie voor de wedstrijd over 22 ronden.

Suzuki domineerde de eerste helft van de race, maar werd telkens opgeslokt door de kopgroep. Het leidende groepje bestond aanvankelijk uit tien coureurs, maar enkele hoofdrolspelers vielen gedurende de wedstrijd weg. De eerste was Ai Ogura, de tweede uit de WK-stand. Hij crashte in de negende ronde bij het insturen van bocht 9 nadat hij door Jaume Masia geschept werd.

Ook klassementsleider Albert Arenas zat in de hoek waar de klappen vallen. Hij crashte in de vijftiende ronde ontzettend hard bij het uitkomen van de rappe elfde bocht. De Spanjaard rolde door de grindbak en werd bovendien nog gekatapulteerd door zijn machine. Arenas had zichtbaar pijn en werd per brancard uit de grindbak gehaald. Hij ging voor controle naar het medisch centrum waar bleek dat zijn enkel opgerekt is door het incident.

De kopgroep vooraan was daardoor uitgedund tot zes rijders waarvan Jeremy Alcoba nog een rit door de long lap stond de wachten. De junior kreeg deze straf nadat hij meermaals de track limits had overschreden. Daardoor waren er nog vijf rijders over aan het front en Suzuki maakte onmiskenbaar de beste indruk van dat vijftal. Hij was de leider bij het ingaan van de laatste ronde, maar John McPhee zat geduldig in zijn wiel. Zeven dagen eerder ging de Schotse Petronas-piloot in de fout in de laatste bocht, maar nu bleef hij rustig. Het kwam niet eens tot een aanval, Suzuki werd daardoor de winnaar van de wedstrijd. McPhee nam genoegen met de tweede plaats, Celestino Vietti verdedigde zijn derde plaats met succes.

Jeremy Alcoba kwam als vierde aan de finish, maar kreeg nog een tijdstraf nadat hij zijn long lap penalty niet inloste. Darryn Binder, die vanaf de 25ste startplaats aan de race begon, werd daardoor gepromoveerd naar de vierde plaats voor Gabriel Rodrigo en Raul Fernandez. Alcoba viel terug tot de zevende plaats. Sergio Garcia werd als achtste geklasseerd voor Rysuei Yamanaka en Tony Arbolino.

De vierde ronde van het Moto3-kampioenschap vindt over twee weken plaats in het Tsjechische Brno.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Jerez - Race