Guevara solo naar knappe overwinning in Moto3-race Barcelona

De deelnemers van de Moto3-klasse moesten zich voorafgaand het raceweekend in Barcelona melden bij de wedstrijdleiding. Vorig jaar werd er behoorlijk onsportief en gevaarlijk gereden. Met de bijeenkomst op donderdag wilde de wedstrijdleiding dit jaar een dergelijk scenario voorkomen. Polesitter was Dennis Foggia, maar de beste startplek was bijzonder weinig waard. De Italiaan ging in de openingsfase aan de leiding en probeerde het veld uit elkaar te rijden, maar slaagde daar niet in. Toen hij in de zevende ronde plaats had genomen in het peloton, werd hij getroffen door technische problemen. Voor Foggia was het zijn tweede DNF op rij en hij liep weer averij op in het kampioenschap. De Leopard-formatie was daardoor afhankelijk van Tatsuki Suzuki, de nieuwe leider in de wedstrijd.

Er ontstond door een paar incidenten in de kopgroep afscheiding, maar de slipstream op het Circuit de Barcelona-Catalunya is zo sterk dat ook de achtervolgers weer aansluiting vonden. Zo bleef het veld de eerste helft van de wedstrijd heel dicht bij elkaar, maar Izan Guevara deed in de vijftiende ronde een poging om de slipstream te doorbreken en weg te rijden. Hij reed op het bochtige deel van het circuit een halve seconde weg en slaagde er vervolgens in die marge te verdedigen op het rechte stuk. Hij zorgde ervoor dat de achtervolgende groep uitgedund werd tot drie rijders: teamgenoot Sergio Garcia nam plaats op de tweede plek voor Suzuki en rookie David Muñoz, die pas zijn tweede Grand Prix-start maakte.

Guevara bouwde zijn voorsprong uit tot meer dan een seconde en kon in de laatste ronde zijn feestje al vieren. Daarachter werd het een fotofinish tussen de drie achtervolgers. Muñoz nam de leiding in de eerste sector en gaf die positie niet meer af. Hij toucheerde nog met Suzuki, maar het ging net goed voor de 16-jarige Spanjaard. Hij was aan de meet een honderdste van een seconde sneller dan Tatsuki Suzuki. De Leopard-rijder pakte een podium terwijl WK-leider Sergio Garcia op de vierde plek eindigde. Hij leverde door de overwinning van Guevara flink wat voorsprong in het wereldkampioenschap in. Hij staat nu op 16 punten.

Deniz Öncu eindigde op de vijfde plek voor Carlos Tatay en John McPhee. Jaume Masia, de nummer drie uit het kampioenschap, eindigde op de achtste plek voor Adrian Fernandez. Xavier Artigas maakte de top-tien compleet.

Na de double-header in Mugello en Barcelona hebben de Moto3-mannen een weekend vrijaf waarna ze zich mogen opmaken voor nog twee weekenden op de Sachsenring en het TT Circuit.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Catalonië