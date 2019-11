Moto3 Valencia: Garcia wint finale, zware crash Foggia

De Moto3-race op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia begon zondagochtend zo’n tien minuten later dan gepland nadat Aron Canet tijdens de verkenningsronde een flink oliespoor achterliet. Ayumu Sasaki ging achter de Spanjaard onderuit op de olie en de marshals moesten flink aan de bak om het circuit weer veilig te krijgen. De race kon daardoor rond 11.10 uur alsnog beginnen.

Toen de race eenmaal kon beginnen nam Marcos Ramirez brutaal de leiding na een sterke start. Ramirez wist zijn voorsprong uit te bouwen tot anderhalve seconde in de derde ronde toen Carlos Tatay in het middenveld de controle over zijn machine verloor. Een heel aantal rijders was betrokken bij het incident, maar Dennis Foggia kwam er het minst goed vanaf. De Italiaan had geen schijn van kans de machine van Tatay te ontwijken en werd gelanceerd en smakte tegen het asfalt.

De wedstrijdleiding besloot onmiddellijk de wedstrijd stil te leggen zodat de medische hulptroepen zich om Foggia konden bekommeren. De racedirectie liet middels de berichtgeving op de livetiming weten dat “alle rijders bij bewustzijn” waren na het incident. Na de race werd duidelijk dat Foggia een hoofdblessure overgehouden heeft aan het incident. De Italiaan is overgebracht naar het ziekenhuis in Valencia.

Foggia, Carlos Tatay en Jeremy Alcoba kwamen bij de herstart niet meer in actie, dat gold wel voor Makar Yurchenko en Niccolo Antonelli kwamen nog wel aan het vertrek in de herstart. Ook Jaume Masia, die in de eerste ronde ten val kwam, kwam niet meer aan de start.

De herstart ging over vijftien ronden en coureurs mochten hun originele startpositie weer innemen omdat de eerste drie ronden nog niet voltooid waren op het moment van de rode vlag. Opnieuw pakte Ramirez de leiding in de wedstrijd. Dat duurde tot de tiende ronde toen zijn jongere teamgenoot en wildcardrijder Xavier Artigas de aanval opende. De Spaanse jongeling kwam knap naar voren en pakte de leiding in de wedstrijd. Ramirez viel vrijwel direct terug. De heren Andrea Migno, Tatsuki Suzuki en Sergio Garcia konden op hun tandvlees in het wiel van Artigas blijven.

Debutant Artigas ging uiteindelijk in de fout toen hij bij het insturen van de eerste bocht bijna ten val kwam. De achtervolgers kwamen daardoor terug in het duel om de eerste plaats. Vanaf dat moment ging die strijd tussen Migno en Garcia. Er werden flink wat stuivertjes gewisseld in de slotfase, maar uiteindelijk sloeg Garcia de beslissende slag toen hij Migno passeerde in de laatste bocht.

Garcia pakte zodoende zijn eerste GP-zege met Migno op de tweede plaats, Artigas versloeg SIC58-coureur Suzuki in de laatste meters en ging zo in zijn eerste Grand Prix naar het podium. Suzuki was teleurgesteld met een vierde plaats voor Filip Salac, die een bijzonder sterke race afwerkte. Aron Canet kwam uiteindelijk tot de zesde plaats voor Ramirez. Met dat resultaat nam Ramirez de derde plaats in de WK-eindstand over van Arbolino. Celestino Vietti werd achtste voor Makar Yurchenko en Ai Ogura.

Wereldkampioen Lorenzo Dalla Porta sloot zijn seizoen af met een nulresultaat en was bovendien veroorzaker van een flinke crash. Dalla Porta ging in de vierde ronde na de herstart onderuit en achter hem konden John McPhee, Tony Arbolino en Alonso Lopez geen kant meer op en crashten eveneens. Raul Fernandez reed de laatste race van het seizoen niet uit, hij kwam ten val in de vijfde ronde en bracht zijn machine terug in de pits.

