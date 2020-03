Moto3 Losail: Suzuki claimt pole voor seizoensopener

Suzuki was een van de vier rijders die Q2 bereikte door een snelle tijd in de eerste kwalificatiesessie. De Japanner haalde zich aan het eind van de sessie nog wel de woede van Alonso Lopez op de hals. Hoewel niet helemaal duidelijk was wat er gebeurde, kwam het van de kant van Lopez tot een handgemeen nadat de twee de finish bereikt hadden. Het incident wordt ongetwijfeld onderzocht door de stewards van de FIM.

In Q2 opende Suzuki het bal met een rappe tijd, de coureur kwam tot een 2.04.815 in zijn eerste vliegende ronde. Bij terugkomst in de pits ontdekten de monteurs dat er iets scheelde aan Honda en het duurde even voordat de reparatie afgerond was. Het team van Paolo Simoncelli stuurde de pupil nog weer naar buiten, maar hij kwam niet op tijd voor nog een vliegende ronde. Daardoor zat de jongeling in de wachtkamer.

De andere rijders beten zich stuk op de tijd van Suzuki, die zodoende toch naar parc fermé mocht. Raul Fernandez kwam nog behoorlijk dicht, de Spanjaard uit de formatie van Aki Ajo bleef op acht duizendsten van Suzuki steken. Albert Arenas kwam ook vanuit Q1 door naar het tweede deel van de kwalificatie, hij tekende voor de derde tijd. Darryn Binder eindigde op iets meer dan twee tienden als vierde voor Ai Ogura en Jaume Masia. Andrea Migno klokte de zevende tijd voor Deniz Öncu en John McPhee. Snipers-rijder Tony Arbolino sloot de sessie af op de tiende plaats.

Vanuit Q1 gingen naast Suzuki ook Gabriel Rodrigo, Jeremy Alcoba en Albert Arenas door. Van dat drietal was Rodrigo de snelste, maar hij kwam in het beslissende deel van de kwalificatie niet tot een verbetering nadat hij vroegtijdig terugkeerde in de pits.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Qatar - Kwalificatie