Arenas wint spectaculaire Moto3-race in Jerez

Na een onderbreking van ruim vier maanden kwamen de Moto3-coureurs ook weer in actie op het circuit van Jerez. Tatsuki Suzuki vertrok van pole en had in de beginfase ook de leiding in de wedstrijd in handen, maar de Japanse protegé van Paolo Simoncelli kon geen indruk maken in het tweede deel van de race. Op het circuit van Jerez ontstond gedurende de race weer een kopgroep van ruim vijftien rijders met daarin de gebruikelijke namen.

Arenas stak zijn neus in de elfde ronde voor het eerst aan het venster en ging even aan de leiding. Dat hield hij niet lang vol en de WK-leider besloot zijn kans af te wachten. Die kans kwam in de slotfase toen Darryn Binder ten val kwam en het groepje vooraan iets verder uitgedund werd. John McPhee lag aan het begin van de laatste ronde aan de leiding, maar Tony Arbolino zette zijn machine ernaast bij het insturen van de beroemde Dry Sac-bocht. Arbolino ging daarna aan de leiding en ook Arenas stak aan de Petronas-coureur voorbij.

Vanaf de derde plaats zag McPhee zijn kans echter schoon om in de laatste bocht aan te vallen bij Arbolino. McPhee dook iets te ver de laatste bocht in en nam Arbolino een beetje mee naar buiten. Arenas vond de kortste lijn en pakte de eerste plaats in de laatste honderden meters richting de finish. Vietti dook intussen op aan de binnenkant bij Arbolino en wilde de tweede plaats pakken. De twee kwamen met elkaar in contact en McPhee werd het slachtoffer van de touché tussen de twee. De Schot zat aan de buitenkant bij Arbolino en Vietti en werd onderuit gereden.

De overwinning was daardoor voor Arenas terwijl Ai Ogura profiteerde en nog tweede werd. Arbolino eindigde toch nog op het podium voor Andrea Migno en Vietti. Raul Fernandez werkte geen vlekkeloze wedstrijd af, maar eindigde op de zesde plaats. Gabriel Rodrigo werd zevende voor polesitter Suzuki en Niccolo Antonelli. Jaume Masia maakte de top-tien compleet.

Met de maximale score van vijftig punten gaat Arenas na twee races aan de leiding in het wereldkampioenschap Moto3. De volgende afspraak is al over een week, dan treffen de rijders elkaar weer op het circuit van Jerez.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Spanje - Race

Uitslag volgt.