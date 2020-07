Moto3 Jerez: Suzuki pakt andermaal pole

De protegé van Paolo Simoncelli klokte in het tweede deel van de kwalificatie een 1.45.465. Dat was goed voor een ronderecord op het circuit van Jerez, ook was hij twee tienden rapper dan Andrea Migno. De VR46-coureur wist zich aan het eind van de sessie nog te verbeteren en zette zijn Honda zodoende voor John McPhee.

De Schotse Petronas-rijder pakte de derde plaats nadat hij in zijn voorlaatste ronde had gezien hoe Suzuki tot de snelste tijd kwam. Waar de Japanner de trossen liet vieren, zette McPhee nog een rondje door. Hij kwam uiteindelijk tot 1.45.772.

Augusto Fernandez eindigde op de vierde plaats voor de tweede VR46-rijder, Celestino Vietti. Jeremy Alcoba eindigde op P6 voor Albert Arenas, eerder dit jaar de winnaar van de Qatarese GP. Romano Fenati kwam over uit Q1 en scoorde de achtste plaats voor Gabriel Rodrigo en Tony Arbolino.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Qatar - Kwalificatie